Le producteur de Black Adam, Hiram Garcia, a récemment taquiné les débuts de DC Extended Universe de la Justice Society of America et le moment où le tournage pourrait commencer.

Lors de l’événement DC FanDome, Dwayne Johnson a offert aux fans un premier aperçu du très attendu Black Adam et a expliqué à quoi s’attendre de l’anti-héros titulaire. Lors du panel du film, Johnson a raconté une courte bande dessinée illustrant l’origine de Black Adam à Kahndaq et a montré un art conceptuel pour la première sortie en solo cinématographique du personnage.

Tout en faisant la tournée de presse pour son prochain livre The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World, Hiram Garcia s’est assis avec Collider et s’est ouvert sur le film Black Adam et la Justice Society of America. Voici ce que Garcia avait à dire à propos de la JSA:

«Nous sommes ravis de vous présenter la Justice Society, en particulier Hawkman, qui est un personnage si aimé et l’un de ces héros qui a toujours été si important pour l’univers de DC. Les faire jouer dans le même bac à sable que Black Adam sera fantastique, et pour les fans déjà établis de ces personnages, je pense qu’ils vont être vraiment excités de voir de quels éléments des scénarios classiques nous nous inspirons lorsque nous les apportons. personnages ensemble. Lorsque vous prenez une centrale électrique comme Black Adam et que vous l’injectez dans cet univers cinématographique de DC, vous voulez vous assurer que vous mettez autour de lui des personnages qui peuvent vraiment augmenter les enjeux. Comme DJ aime à dire que la hiérarchie du pouvoir dans l’univers de DC va vraiment changer, Hawkman, Dr.Fate, Atom Smasher et Cyclone auront les mains pleines, quelle que soit la façon dont nous choisirons de les faire interagir avec Black Adam.

Interrogé sur la place de Black Adam dans l’univers étendu de DC, Garcia a répondu:

«Il y a eu plusieurs conversations en cours sur la façon dont tout va se dérouler et c’est très excitant pour moi en tant que cinéaste mais encore plus en tant que fan. Malheureusement, je ne peux pas trop en parler car il est toujours en cours, mais je peux dire que de notre côté, nous sommes très concentrés sur la construction de ce monde que nous créons avec Black Adam et la JSA. De toute évidence, Shazam existe dans cet univers avec de nombreux autres héros et croyez-moi quand je dis que nous avons de très grandes ambitions pour tous ces personnages et les scénarios que nous voulons leur faire vivre.

Garcia a également été interrogé sur la date de début de production de Black Adam car le projet a récemment été repoussé en raison de la pandémie en cours.

«COVID a lancé un virage en profondeur et a réajusté le calendrier de tout le monde, mais je pense que le moyen le plus simple de le voir est qu’il a simplement poussé le calendrier de toute l’industrie de quelques mois … Nous prévoyons de reprendre avec Black Adam une première fois. l’année prochaine et dans l’espoir de verrouiller tout cela bientôt.

Jaume Collet-Serra dirige Black Adam à partir d’un scénario écrit par Adam Sztykiel. Le film Dwayne Johnson devrait présenter Hawkman, Doctor Fate et la Justice Society of America à l’univers étendu de DC. New Line et DC’s Shazam! devait à l’origine présenter Black Adam avant que la décision ne soit prise de donner au personnage son propre film autonome.

En attendant, les fans peuvent toujours revoir le Shazam original! film sur tous les formats de médias domestiques:

Nous avons tous un super-héros en nous, il faut juste un peu de magie pour le faire ressortir. Dans le cas de Billy Batson (Angel), en criant un mot – SHAZAM! -, cet enfant adoptif streetwise de 14 ans peut devenir le super-héros adulte Shazam (Levi), grâce à un ancien sorcier. Encore un enfant dans l’âme – dans un corps déchiré et divin – Shazam se délecte de cette version adulte de lui-même en faisant ce que n’importe quel adolescent ferait avec des super pouvoirs: amusez-vous avec eux! Peut-il voler? At-il une vision aux rayons X? Peut-il tirer la foudre de ses mains? Peut-il sauter son test d’études sociales? Shazam entreprend de tester les limites de ses capacités avec l’insouciance joyeuse d’un enfant. Mais il devra maîtriser ces pouvoirs rapidement.

Réalisé par David F. Sandberg, Shazam! stars Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Cooper Andrews, Marta Milans et Djimon Hounsou.

Shazam! est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD. Black Adam devrait sortir en salles le 22 décembre 2021. Restez à l’écoute des dernières nouvelles concernant Dwayne Johnson et le film à venir, et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu!

Source: Collider