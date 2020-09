Le producteur de Mulan, Jason Reed, s’est récemment entretenu avec Deadline pour promouvoir la sortie du film sur Disney +, qui va être un achat spécial de vidéo à la demande premium, car la fermeture des cinémas en raison du coronavirus a vu la sortie de Mulan retardée plusieurs fois.

Dans l’interview, Deadline a interrogé Jason Reed sur la sortie spéciale de Mulan sur Disney +:

Les cinémas rouvrent toujours après la pandémie. Il faudra un certain temps avant que New York et LA ne reviennent en ligne. Quelle est votre opinion sur le passage de Mulan à Disney + (dans les territoires dotés du service de streaming), et avez-vous participé à cette décision de distribution?

Il a donné une réponse très détaillée sur la sortie du film:

Je n’ai pas participé à cette décision. Nous savions que c’était une possibilité et nous avons été très impliqués dans les conversations sur le moment et la manière de sortir le film, même si en fin de compte, c’était toujours la décision de Disney. Je pense que nous nous trouvons dans des temps extraordinaires et je ne pense pas que tout ce qui se passe pendant la pandémie crée un précédent pour ce qui doit se passer à l’avenir. Cependant, je pense que la pandémie a accéléré les plans que nous voyions déjà. Dans notre industrie, ainsi que dans toutes les autres industries, j’ai le sentiment que ce que nous voyions et ce que nous avons vu est un modèle de distribution plus dynamique en évolution, qui adapte la distribution au contenu créatif autant qu’elle le fait pour le modèle commercial réel préexistant; que ce soit le jour et la date en salle et en streaming ou s’il s’agit d’une approche hybride comme celle-ci, où certains territoires sont théâtraux et certains territoires uniquement en streaming.

Il va y avoir, je crois, une période de temps où toutes ces choses deviennent des flèches dans le carquois et ça ne va pas retomber dans l’ancien modèle de, eh bien, voici les fenêtres que nous avons et voici l’ordre dans lequel nous allez, et voici combien de temps chacun est si nous allons vendre individuellement ces fenêtres où nous avons un grand film et ça va faire X, et ensuite nous allons le mettre dans les ciné-parcs et deuxièmement- dirigez les cinémas, et ensuite nous allons le mettre en prime, puis nous allons le mettre ici, puis il passera à la télévision. Je ne pense pas que cela va continuer comme un modèle figé, mais ce que je pense que nous verrons, c’est que l’exposition et la distribution doivent déterminer comment optimiser au mieux chaque unité, et s’il s’agit d’un petit film indépendant avec un public très spécifique, eh bien, alors le streaming uniquement pourrait être la meilleure approche pour obtenir cela au plus grand nombre.

Si c’est un grand film spectaculaire qui exige vraiment une sortie en salle, eh bien, alors peut-être qu’il va en salle avec un long terme, peut-être qu’il va pour un court terme, et va à un modèle de SVOD ou de cellule électronique haut de gamme. Je pense que tout est ouvert et que tout va changer. Ma conviction personnelle est que l’expérience théâtrale se poursuivra quelles que soient les tendances commerciales, car je pense qu’il y a une réelle valeur à regarder des films en commun. Qu’il s’agisse d’une grande comédie, d’un grand film événementiel ou d’un grand film d’action, l’expérience est améliorée en étant assis avec un public et je pense que parce que même si quelque chose est disponible en streaming, il pourrait encore y avoir une sortie en salle. Il y a des films que je me faufile encore et que je vais voir tout le temps dans les maisons de réveil parce que je pense que c’est vraiment amusant.

Maintenant que les décrets primordiaux ont disparu, je suis très curieux de voir ce qui se passe avec l’exposition au cours des cinq prochaines années. Retour sur la pandémie de grippe espagnole, de 1918-1919, qui a vraiment conduit à la création d’une exposition. Avant cela, c’étaient essentiellement de petites boutiques de maman et de pop, donc avec un écran, deux écrans appartenant à une famille, et lorsque la pandémie a tout arrêté, ils ont tous fait faillite. Ainsi, Adolph Zucker, et bientôt suivi par beaucoup d’autres, est entré et a commencé à les acheter par faillite, ou par désespoir et a construit ces bras d’exposition de studio supplémentaires, qui ont ensuite été jetés, ce qui a mis fin à ces choses à cause du Paramount Decree, mais il a jeté les bases du système de studio qui a fonctionné vraiment jusqu’aux années 80, à la fin des années 70 et c’est quelque chose qui est sorti de cela plus fort qu’il ne l’avait jamais été. En 1921, ils faisaient déjà des affaires beaucoup plus élevées qu’avant, donc je ne vois aucune raison de penser que cette pandémie causera des dommages à long terme à l’entreprise, et en fait, je pense qu’il y a beaucoup de indication que cela positionnera l’entreprise dans un bien meilleur endroit à l’avenir.