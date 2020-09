Première mondiale cette semaine au NewImages Festival à Paris avant de jouer au London Film Festival début octobre, la coproduction franco-britannique-taïwanaise «Missing Pictures Ep. 1 – Birds of Prey »donne la scène au cinéaste tueur de feu Abel Ferrara alors qu’il se lance dans un projet passionnel qui ne pourra jamais décoller.

Réalisé par Clément Deneux, le documentaire VR de huit minutes est une gracieuseté des studios français Albyon et Atlas V, et compte Arte, BBC et PTS de Taiwan (aux côtés de Serendipity Films) en tant que producteurs – marquant également l’équipe inaugurale de ces trois diffuseurs publics. comme première offre numérique conjointe d’Arte / BBC.

Le fer de lance du projet est Antoine Cayrol d’Atlas V, l’un des leaders de l’industrie de la RV narrative.

«En tant que cinéphiles, nous savons tous que 90% de tous les projets ne sont jamais réalisés», explique Cayrol à Variety. «Tous les grands réalisateurs ont des cimetières de films non réalisés. Avec cette série, nous voulons trouver cinq grands réalisateurs et leur faire raconter l’histoire d’un film qu’ils n’ont pas pu faire. Nous les interviewons en capture volumétrique, puis les recréons – ainsi que leur film – en animation, les plaçant à l’intérieur de la scène.

«Beaucoup de gens qui aiment le cinéma ne sont pas vraiment curieux de la réalité virtuelle», poursuit-il. «Laissant de côté les professionnels, même de nombreux fans ne sont tout simplement pas curieux; J’espère donc vraiment qu’en parlant de films réels non réalisés, cela apportera un nouveau type de public à la réalité virtuelle – des personnes qui ne sont pas curieuses de la réalité virtuelle, mais qui sont curieuses de ce sujet particulier.

Après des perchoirs à Paris et à Londres, le premier épisode continuera de voler, frappant le GIFF de Genève, le Festival du nouveau cinéma de Montréal et d’autres festivals plus tard cet automne.

Pendant ce temps, les producteurs sont occupés à préparer l’épisode deux – qui est centré sur le réalisateur taïwanais Tsai Ming-liang – pour une éventuelle place au Festival du film de Venise l’année prochaine, bien que les tranches suivantes suivront une stratégie légèrement différente.

«Dans les 18 prochains mois, notre objectif est de terminer les trois prochains épisodes et de les publier tous en février 2022», explique Cayrol. «La moitié ira aux festivals, et après je veux tout publier sur toutes les plateformes.»

Actuellement au casting des sujets pour les épisodes trois et quatre, Cayrol et son équipe cherchent à concentrer la seconde moitié de la série sur les réalisatrices. Bien que les producteurs n’aient encore verrouillé personne, ils ont en tête un certain participant idéal.

«Mon rêve et le rêve de [series director] Clément Deneux, c’est Kathryn Bigelow », explique Cayrol. «Nous convenons tous les deux que notre cible principale est elle. Veuillez le mettre partout, c’est notre rêve de l’avoir.

«Je suis un grand optimiste», ajoute-t-il. «Peut-être que si elle lit cet article, elle m’appellera.»