Le rappeur ne peut pas faire de pause.

Le rappeur londonien Digga D est facilement l’un des rappeurs les plus en vogue de la scène britannique, avec des freestyles toujours viraux, une collaboration à venir avec Unknown T et la superstar du dancehall Vybz Kartel, et même recevant un co-signe improbable de Zac Efron.

Après que le rappeur ait fait sensation l’année dernière avec son single « No Diet » totalisant plus de 19 millions de vues sur YouTube, il a été rapidement ciblé par la réponse notoirement sévère de la police de Londres aux artistes de forage.

Seulement deux petits mois après la sortie de « No Diet », le rappeur et son équipe de 1011 sont devenus les premiers au Royaume-Uni à recevoir une ordonnance de comportement criminel qui les empêchait de publier ou d’enregistrer de la nouvelle musique sans l’autorisation de la police.

Il a de nouveau été arrêté en juillet pour « incitation à la violence » après avoir assisté à une manifestation de Black Lives Matter à Londres et publié des articles sur le mouvement sur Instagram.

Juste après avoir été libéré pour sa précédente arrestation, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la police a ramené le rappeur en garde à vue, ce qu’il a confirmé dans un post Instagram plus tôt dans la journée.

« Encore une fois, ils sont sur moi », entend le rappeur dire dans la vidéo alors qu’il est menotté. «Pour quoi? Aucune raison.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait être traité injustement par la police lors d’une interview avec le magazine The Face, Digga a été clair.

«Oh, bien sûr, à 100%», affirma-t-il. « Ils ne m’ont pas interdit la musique [at first], Seulement au moment où il a commencé à toucher des millions et [they] m’a vu prospérer. «

Le traitement de Digga D par la police londonienne n’a fait que renforcer son soutien de la part des fans. En juillet, le compte Twitter de la police métropolitaine de Londres a été piraté par des fans qui ont posté des messages demandant la libération de l’artiste: «FREE DIGGA D ON FOENEM GANG».