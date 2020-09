Personne n’est sauvé de son temps; le deuxième rapport gouvernemental de l’administration Andrés Manuel López Obrador a été douloureusement traversé par la lance de la pandémie et l’urgence des résultats. La réalité têtue est une longue flèche qui blesse cette frontière imaginaire que la Quatrième Transformation a voulu imposer entre le passé et l’avenir du Mexique.

Les «fondations» de cette nouvelle nation proposée par le président ne peuvent qu’être enfoncées dans le sol de la précédente et dans les conditions du hasard: «le banditisme officiel doit encore être complètement banni […] la pandémie COVID-19 nous oblige à faire des ajustements ». Dans le discours de López Obrador, il y a de la fierté, mais pas le triomphalisme; satisfaction sans fierté et juste une promesse: le 1er décembre, après deux ans de gouvernement, «les fondations du Mexique du futur seront posées».

Le président de la transformation morale, le leader de la « révolution des consciences » a dû donner le plus technocratique de ses rapports et céder à cette fascination néolibérale pour l’empire des chiffres: des millions de pesos investis ici, des millions de citoyens en ont bénéficié ici, nombre de promesses tenues, pourcentages de progrès, des milliers d’emplois, des milliers de services, des lits d’hôpitaux, des services, des arbres, des hectares, des éditions et une mine de données et ainsi de suite. Seules les cinq premières et cinq dernières minutes du message révèlent les principes et l’itinéraire politique de l’idéologie transformatrice.

D’une part, il est compréhensible que López Obrador ait utilisé les chiffres dans son discours comme jamais auparavant. Son leadership passe par les évaluations les plus instables de son mandat présidentiel; Chaque semaine, les sondages montrent d’énormes fluctuations entre le soutien populaire et le rejet de l’administration fédérale ou l’idée de Quatrième transformation. L’incertitude sur le véritable capital politique de sa personne, de son gouvernement et de ses alliés affecte déjà la régulation de la politique intérieure dans les forces législatives et judiciaires. Les chiffres – peut-être les conseillers du président supposent-ils – aideront à définir pour le meilleur ou pour le pire cette énorme partie de la population qui oscille entre la confiance et la déception.

Cependant, les chiffres ne construisent généralement pas de bons récits. Et une grande partie de la population mexicaine aime une histoire compréhensible, logique et satisfaisante. Oui, nous aimerions croire que l’austérité et la lutte contre la corruption dans les échelons supérieurs de l’État mexicain ont réussi à économiser 560 millions de pesos en deux ans, mais il n’y aurait pas de meilleur épilogue dans cette histoire que de connaître avec certitude la destination de ces économies. Donc avec tout: les millions de ressources pour aider les pauvres, les fonds investis dans les bourses, les centaines de travaux, les milliers de villages en ont bénéficié.

Si les discours des managers sont confirmés dans les audits; ceux des politiciens, dans les adhésions. Il faut admettre que c’est le rapport le plus impartial de López Obrador; le plus proche des manuels classiques d’administration et de gouvernance. Contre toute attente, elle a également été la moins polarisante et la moins dogmatique. Il n’a cessé de revendiquer ses adversaires ou de condamner avec véhémence leurs principes, idéaux et valeurs; mais, focalisé sur l’empreinte des chiffres, il faudra se demander s’il suffira de réaliser cette «volonté collective» dont il a également parlé dans son message.

Un discours est toujours une opportunité et dans un monde de compétition infinie pour l’attention, il est essentiel de se demander quels effets sont recherchés avec les mots. Le message du président aura-t-il aidé dans la définition de certains citoyens à adhérer à cette révolution des consciences, à ce changement de mentalité prêt à défendre le bien de l’intérêt public et de la nation? La danse des personnages du deuxième rapport peut-elle guérir les blessures profondes des six derniers mandats? L’énumération des résultats est-elle suffisante pour combattre la purulence de la corruption qui continue de passer par l’idéal transformateur sous la forme de banditisme officiel? Évidemment pas. Cela a été une occasion détournée de s’en tenir au traditionnel Rapport présidentiel des chiffres et des réalisations.

