Interview CS: Le réalisateur Dean Parisot sur Bill & Ted Face the Music

ComingSoon.net a eu l’occasion de discuter avec le cinéaste oscarisé Dean Parisot de la réalisation d’Orion Pictures. Bill et Ted affrontent la musique, y compris comment il est resté fidèle aux personnages et au ton déjà établis. Consultez l’interview ci-dessous et cliquez ici pour acheter Bill et Ted affrontent la musique!

Bill et Ted affrontent la musique se concentre sur Bill S. Preston (Winter) et Ted «Theodore» Logan (Reeves), qui sont maintenant pères et n’ont pas encore accompli leur destin de rock’n’roll. Leur vie change lorsqu’ils reçoivent la visite d’un messager du futur qui les avertit que seule leur chanson peut sauver la vie telle que nous la connaissons.

Reeves Winter et Reeves sont Samara Weaving (Prêt pas prêt) et Brigette Lundy-Paine (Atypique) en tant que filles de Bill et Ted, respectivement. Le film mettra également en vedette Anthony Carrigan (Barry), Jillian Bell (Bourreaux de travail), Kristen Schall (Histoire de jouets 4), Holland Taylor (Gloria Bell), Kid Cudi, Erinn Hayes, Jayma Mays et Beck Bennet. William Sadler devrait également reprendre son rôle de Death aux côtés des retours de la franchise Amy Stoch et Hal London Jr. Newcomer.

ComingSoon.net: Vous êtes effectivement attaché à ce projet depuis longtemps, au moins depuis 2012.

Dean Parisot: C’est malheureusement le cas, oui.

CS: Ouais. À quel point était-ce précaire? Comme avez-vous perdu un autre travail pendant que vous attendiez? Y a-t-il eu des moments où vous avez presque dû mettre en liberté sous caution?

Parisot: Ouais, tu sais, Ed et Chris ont écrit ça sur spec. Ils n’ont été commandés par personne, donc c’était un travail d’amour à coup sûr. Et cela arrive souvent, là où vous essayez de lancer un projet et il est en place, il est en panne, nous le faisons, nous le faisons, oups, oh, nous ne le faisons pas. Cela empêche donc parfois de faire un travail, oui. Mais je ne sais pas. C’était comme si ce moment de l’histoire, et c’est pré-COVID, pourrait bénéficier de «Bill & Ted». J’ai toujours adoré ses thèmes et j’aime ces personnages et leur optimisme débridé. Et ouais, que puis-je dire? C’est long.

CS: Quand ils vous ont annoncé pour la première fois, je pensais que vous étiez un ajustement parfait parce que le domaine d’Ed et Chris est absurde et vous en avez fait beaucoup dans vos premiers courts métrages et le film que vous avez fait avec Vince Gilligan et dans «Galaxy Quest ». Vous vous intégrez parfaitement.

Parisot: Eh bien, tout d’abord, je suis content que vous en sachiez autant sur moi, mais je suppose que vous ne pouvez pas tout cacher. Je connais Ed depuis le début des années 90 et nous partageons tous les deux un sens de l’humour. Et donc, cela a aidé, évidemment. Nous avons travaillé ensemble sur d’autres projets et avons continué d’essayer de travailler ensemble. Il s’agit du premier film que nous avons terminé du début à la fin. Mais oui, ce sens de l’humour est pour une raison quelconque intégré à ma psyché et je ne peux pas m’en débarrasser, alors voilà.

CS: Je suis juste curieux de savoir quels sont les autres projets sur lesquels vous avez essayé de travailler avec lui?

Parisot: «Le BFG». Je voulais faire un livre de Marc Davis intitulé Dirty Money. Il a fait une réécriture sur «Fun with Dick and Jane». Et je l’ai amené sur d’autres choses où je pensais que quelque chose allait se passer. Je veux dire, nous partageons une sensibilité.

CS: Exactement. C’est intéressant que vous ayez presque fait « BFG » parce que je me souviens en avoir parlé à Frank Marshall en 2005. Il essayait de faire démarrer ça depuis longtemps. Était-ce la même itération chez Amblin?

Parisot: Oui, oui. Ouais, quand je faisais ça, c’était d’abord Terry Jones de Python et ensuite j’ai amené Ed. Et puis, j’ai fini par quitter ce projet pour «Fun with Dick and Jane».

CS: Revenons à «Bill & Ted», mais on m’a dit que c’était votre idée que l’enfer soit modelé sur cette peinture de Zdzisław Beksiński.

Parisot: Oui. Je suppose que c’était mon idée. Eh bien, vous savez, alors que vous essayez de trouver une esthétique, vous déchirez les magazines et vous récupérez des trucs sur Internet et pour une raison quelconque, cela a attiré mon attention. Et il y en a aussi une collection.

CS: Ouais, non, je suis un grand fan de ses peintures. Ils sont très surréalistes. Ils sont très expressionnistes et assez effrayants. Mais c’était drôle que vous ayez choisi probablement le peintre le plus effrayant de tous les temps pour mettre cette comédie légère et mousseuse.

Parisot: Eh bien, l’enfer doit être effrayant et mauvais là-bas. J’adore mettre des personnages ridicules dans des endroits sérieusement dangereux parce que c’est plus amusant, je pense, de créer un décor crédible comme vous pouvez le faire dans le monde de la comédie plutôt qu’un jeu loufoque où vous savez que tout va réussir. Donc oui, je veux dire, il était également basé sur certaines des photographies de Sebastião Salgado, un photographe brésilien des mines d’or au Brésil. Il y a une mine à ciel ouvert géante au Brésil avec littéralement des dizaines de milliers de personnes couvertes de boue transportant des sacs de boue en haut et en bas des échelles dans cette fosse.

CS: J’ai aussi remarqué dans cette séquence quand ils entrent dans le bureau de Death, il y a une partie de Battleship en arrière-plan. Y a-t-il d’autres œufs de Pâques amusants comme celui-là que les gens devraient rechercher?

Parisot: Ouais, eh bien, spoilers, mais ouais. Recherchez les cadres. Vous trouverez des choses.

CS: Ce film ressemble beaucoup aux deux autres. Quelles étaient les principales règles directrices auxquelles vous pensiez devoir adhérer pour rester fidèle aux personnages et au ton déjà établi par les deux autres réalisateurs?

Parisot: Je veux dire, vous ne pouvez pas contourner les choses qui ont été établies dans les deux premiers. Rufus était là dans le futur, mais j’ai eu le défi d’essayer de le rendre contemporain. Cela a été facilité par le fait que c’était il y a 29 ans, pour que je puisse changer l’avenir. Je pourrais créer un nouveau stand de voyage dans le temps. Je pourrais élaborer sur l’enfer. Et donc, cela m’a permis de créer un environnement plus ancré pour cette fois. Mais vous ne pouviez pas perdre ces personnages. C’est la façon dont ils traitent les uns avec les autres et avec le monde. Et c’est toujours la même chose. Le problème vient du fait qu’ils essaient depuis 29 ans et qu’ils sont d’âge moyen maintenant. Donc, ils ont des problèmes de relations d’âge moyen, d’enfants, vous savez, qui n’accomplissent pas leur destin, toutes ces choses. Mais c’est toujours dans le contexte d’une comédie absurde.

CS: Ce que je pense que ce film claque vraiment à la maison, c’est que même s’il va dans des endroits sombres avec les personnages, la chose fondamentale est que ces gars-là ne veulent pas vivre les uns sans les autres. Et même quand ils sont à leur plus sombre, ils sont toujours ensemble.

Parisot: Je pense que l’amitié n’est jamais remise en question. Mais Alex et Keanu voulaient juste pouvoir… vraiment tout ce que j’avais à faire était de regarder. Je n’ai rien fait. Je leur ai juste donné un environnement agréable pour jouer.

CS: Alex est devenu un réalisateur très accompli à part entière dans les années qui ont suivi, et il est reconnu comme producteur exécutif. Comment avez-vous collaboré avec lui en particulier, en tant que producteur exécutif?

Parisot: Alex est un cinéaste brillant. Quand ils m’ont demandé de faire ça, j’ai dit: « Pourquoi Alex ne le dirige-t-il pas? » Non sérieusement. Il semblait que ce serait un ajustement parfait. Il a dit: «Mec, je ne peux pas. C’est comme si je ne pouvais pas. J’ai besoin d’être dedans et de me concentrer sur ces personnages. Je ne peux pas le faire. » Mais c’était vraiment amusant avec ce groupe de personnes car ils sont tous incroyablement collaboratifs. Ce sont tous des cinéastes. Même Keanu a fait un film. Alex a fait des films. Ils ont tous produit. Ils ont tous réalisé. Ils le savent d’avant en arrière. Nous étions tous comme un groupe qui continuait à faire ce truc ensemble. Et c’était assez amusant à faire, en fait. J’ai une grande place dans mon cœur pour ce groupe de personnes.

CS: Ce n’était pas votre première suite. Vous avez également fait « RED 2 ». Qu’est-ce qui vous plaît à entrer dans une franchise déjà établie?

Parisot: Eh bien, je ne l’ai pas fait. Vous savez, parfois, vous n’y pensez pas. Pour la plupart, je ne pense pas que je sois quelqu’un qui veut faire une franchise. Mais dans ce cas, ce n’était pas vraiment une franchise. C’est 29 ans plus tard. C’est la suite d’une histoire. Et j’avais la possibilité de créer une nouvelle chose. Dans «RED», c’était une franchise, et c’était un peu plus difficile.

