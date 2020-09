Bon temps, la sitcom classique des années 70 développée par le légendaire pionnier de la télévision Norman Lear, obtient une nouvelle version sur Netflix. Ce redémarrage sera animé au lieu d’action en direct et racontera une nouvelle histoire inspirée de la série originale, qui s’est déroulée de 1974 à 1979.

Lear, qui travaille toujours dans l’industrie à 98 ans, est à bord pour la production exécutive de cette nouvelle prise aux côtés de plusieurs collaborateurs inattendus – parmi lesquels le chef de file de Family Guy Seth MacFarlane et superstar de la NBA Steph Curry. Obtenez les détails ci-dessous.

Alerte nostalgie! Le classique des années 70 de Norman Lear, Good Times, reviendra sous forme de série animée! Carl Jones se joint en tant que showrunner pour la toute première série animée de Lear, en partenariat avec Steph Curry et Seth MacFarlane. Laissez le bon temps rouler ? pic.twitter.com/4kOdVgGvOQ – Netflix est une blague (@NetflixIsAJoke) 14 septembre 2020

Netflix a annoncé aujourd’hui qu’un redémarrage animé de Good Times arriverait au service de streaming, marquant la première fois que Lear produisait une émission animée. (Ses crédits sont vraiment stupéfiants, y compris des classiques comme All in the Family, Sanford and Son, One Day at a Time, The Jeffersons, Good Times et Maude.) Carl Jones, qui a travaillé sur The Last O.G., The Boondocks et Black Dynamite, sera le créateur et le showrunner du nouveau Good Times, et il produira exécutif aux côtés de Lear, MacFarlane, Curry, Brent Miller, Erick Peyton, Jeron Smith, et Erica Huggins.

Variety rapporte que la série «abordera une nouvelle histoire mais s’inspirera de l’émission en direct et de la famille Evans», et qu’elle «naviguera dans le monde d’aujourd’hui et les problèmes sociaux contemporains tout en« s’efforçant de[ing] pour nous rappeler qu’avec l’amour de notre famille, nous pouvons garder la tête hors de l’eau. Voici le générique d’ouverture de l’émission originale:

«C’est un rêve devenu réalité de travailler avec les talents légendaires de Norman Lear, Seth MacFarlane et Stephen Curry», a déclaré Jones, le nouveau showrunner. «Nous sommes ravis de perpétuer l’héritage original de‘ Good Times ’- mais maintenant animé et un peu plus audacieux. Disons simplement que la lutte vient de devenir plus difficile. «

Les émissions de Lear étaient connues pour aborder de front des problèmes de société brûlants à travers des personnages bien-aimés; La renaissance de One Day at a Time par Pop TV a continué cette tradition. Même si vous n’avez pas grandi en regardant Good Times, vous l’avez peut-être vu dans le cadre des émissions spéciales «Live in Front of a Studio Audience» auxquelles Lear a participé ces dernières années: Viola Davis, Andre Braugher, Tiffany Haddish et Jharrel Jerome ont joué dans la version la plus récente en décembre dernier en jouant des personnages classiques de Good Times, mais personne n’a encore été choisi pour cette nouvelle série animée.

Netflix a donné à cette nouvelle émission une commande directe de dix épisodes, mais on ne sait pas encore quand ces épisodes feront leurs débuts sur le service de streaming.

