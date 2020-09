À la mi-2017, ‘Pretty Little Liars’ a mis fin à sa carrière chez Freeform. Enfin, les intrigues qui pendant 7 ans avaient accroché le public et lui donnaient des virages ont été résolues, de cette manière. En 2019, il y a eu l’annulation de « Pretty Little Liars: The Perfectionists » après une seule saison et tous les fans pensaient que les Liars avaient terminé à la télévision. Mais il semble qu’ils ont encore la vie.

Stars de ‘Pretty Little Liars’

Roberto Aguirre-Sacasa, créateur de ‘Riverdale’, prépare un redémarrage de ‘Pretty Little Liars’, comme le raconte The Hollywood Reporter. Apparemment, le producteur et scénariste travaille sur un scénario pour donner à ce projet une nouvelle histoire et de nouveaux personnages qui diffèrent de la série originale. Le rejoignent Leslie Morgenstein et Gina Girolamo en tant que producteurs exécutifs. Le premier est également le PDG d’Alloy Entertainment, la société qui détient les droits sur la série.

Ce qui est inconnu, c’est le niveau d’implication que I. Marlene King, la créatrice de «Pretty Little Liars», aura, puisque tous les détails de la production sont conservés pour l’instant. Cependant, Elle a quitté Warner en 2019 pour signer un accord avec 20th Century TV, une société Disney. Son implication dans le projet pourrait être annulée précisément par son changement de producteur, et c’est que THR souligne que le redémarrage pourrait se retrouver entre les mains de WarnerMedia et HBO Max.

Les menteurs d’origine sont-ils impliqués?

Après sept saisons d’antenne et deux retombées ratées, les cinq protagonistes de « Pretty Little Liars » sont restés à jamais dans la mémoire de ces fans qui ont souffert. chacun des rebondissements insensés de chaque épisode et la plus grande folie qu’ils pourraient imaginer serait vue sur un écran. Mais reviendront-ils à la série d’une manière ou d’une autre? Il y a quelques mois à peine, Lucy Hale a déclaré dans une interview pour ET que si un nouveau projet était réalisé sur la série, elle essaierait de le produire à cause de l’amour qu’elle a pour elle. Il faudra attendre de voir ce qu’Aguirre-Sacasa nous réserve avec ce redémarrage et s’il atteint le niveau de non-sens de son prédécesseur.