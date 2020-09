Un plan pour résoudre une grande partie du litige entourant Harvey Weinstein semblait mort il y a quelques semaines à peine, après qu’un juge fédéral eut rejeté l’accord comme «odieux».

Mais une version réduite du plan a depuis été relancée et mercredi, elle a fait un pas de plus vers la ligne d’arrivée.

La juge de faillite américaine Mary Walrath a indiqué qu’elle autoriserait la distribution d’un avis alertant les victimes potentielles de Weinstein qu’elles doivent présenter une réclamation si elles souhaitent être indemnisées. Cette étape suggère que Walrath est modifiable selon le concept de base de l’accord, qui distribuerait 35,2 millions de dollars de produits d’assurance aux nombreuses parties prenantes dans l’affaire de la faillite de Weinstein Co.

L’avocat Salah Hawkins, représentant la succession de Weinstein Co., a fait valoir mercredi que l’accord était nécessaire pour éviter un «litige armageddon».

«Tout le monde poursuivra tout le monde pour tout», a-t-il déclaré.

La version révisée du plan de faillite a été déposée mardi. Il est plus petit que le plan initial, qui était de 46,8 millions de dollars. Le paiement aux victimes de Weinstein est également réduit, passant de 24,3 millions de dollars à 17,1 millions de dollars.

Le plan donnerait la finalité aux administrateurs et dirigeants de la Weinstein Co., y compris Bob Weinstein, James Dolan, Tarak Ben Ammar, Lance Maerov, Tim Sarnoff, Dirk Ziff et d’autres, qui ont été accusés dans diverses poursuites pour avoir permis la faute de Harvey Weinstein. . En vertu de l’accord, eux et leurs assureurs seraient dégagés de toute responsabilité supplémentaire. L’accord leur donnerait également 9,7 millions de dollars pour payer une partie de leurs factures juridiques au cours des dernières années.

L’accord donnerait également un paiement assez modeste aux plaignants Weinstein qui choisissent de participer – mais uniquement à ceux dont les réclamations datent de 2005. Dans le cadre du plan révisé, Disney, Miramax et leurs assureurs ne font plus partie de l’accord. Les femmes qui ont des réclamations datant de «l’ère Miramax» d’avant 2005 – y compris des réclamations au Canada et au Royaume-Uni – devront procéder séparément. Aux États-Unis, ces allégations se heurteront à un obstacle important sous la forme du délai de prescription.

Contrairement à l’accord original, le règlement révisé ne fournirait aucun paiement aux avocats de Harvey Weinstein.

Les avocats représentant certains des plaignants de Weinstein cherchent toujours à torpiller l’accord, arguant qu’il permet aux administrateurs de Weinstein Co. et aux compagnies d’assurance d’échapper à la responsabilité.

Scott Leonhardt, représentant Dominique Huett et Wedil David, a fait valoir mercredi que l’avis aux demandeurs ne devrait pas être distribué maintenant. Les deux femmes ont cherché à liquider la masse de la faillite de Weinstein Co. en la convertissant au chapitre 7 – ce qui tuerait le règlement – et Leonhardt a fait valoir que la requête devrait être résolue avant l’émission de tout avis.

Mais Walrath a rejeté cela, affirmant qu’elle autoriserait la publication de l’avis une fois révisé. Walrath a demandé que l’avis soit mis à jour pour préciser qu’en déposant une réclamation, le demandeur acceptait la compétence du tribunal des faillites et renonçait à la possibilité de poursuivre devant un autre tribunal.

Walrath a exprimé certaines réserves sur le plan modifié, notant qu’il semblait que les plaignants qui se retiraient pouvaient intenter des poursuites contre Harvey Weinstein, mais pas contre ses assureurs. Hawkins a déclaré que le libellé pourrait être modifié pour clarifier que les assureurs resteraient responsables d’une partie des dommages supplémentaires.

Le règlement doit être approuvé par un vote des demandeurs d’inconduite sexuelle, et les plaignants dissidents auront toujours la possibilité de contester l’accord plus tard.

Mais en attendant, le domaine de Weinstein Co. fera le premier pas vers la confirmation, publiant des avis juridiques dans Variety, le Hollywood Reporter, le New York Post et d’autres publications informant les victimes potentielles de la date limite pour déposer une réclamation. Ils enverront également des notifications par le biais de guildes d’acteurs et paieront pour les listes de recherche Google à des conditions telles que «règlement Weinstein».