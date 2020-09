L’heure des questions, présentée par Fiona Bruce, a été contrainte de faire des changements radicaux sur le coronavirus (Photo: BBC)

L’heure des questions revient sur les écrans de télévision ce soir après que la BBC a révélé la paye de son animatrice Fiona Bruce et d’autres stars.

L’émission politique BBC One sera diffusée le jeudi 17 septembre 2020 à 22h45, avec une audience virtuelle légèrement plus importante que dans la dernière série.

Il a mis au rebut le public des studios après les conseils de distanciation sociale de Covid 19.

«J’ai hâte de commencer avec l’heure des questions», a déclaré Fiona.

“ Nous revenons à l’antenne à un moment où nos élus prennent des décisions cruciales qui nous toucheront tous, du coronavirus au Brexit. ”

“Quel meilleur moment pour que notre public puisse faire entendre son point de vue et obtenir des réponses à ses questions?”

Fiona Bruce a commencé à animer l’heure des questions en janvier 2019 (Photo: PA)

Le programme de débat d’actualité a fait une pause estivale.

L’heure des questions aura une audience virtuelle de 16 personnes, contre 12 dans la dernière série, composée de personnes d’un endroit différent chaque semaine et projetées sur un grand mur du studio, juste à l’extérieur de Londres.

Fiona a rejoint l’émission en tant que présentatrice en janvier 2019, en remplacement de David Dimbleby.

Les chiffres publiés par la BBC mardi ont montré qu’elle gagnait entre 450 000 £ et 454 999 £ depuis qu’elle a décroché le rôle l’année dernière, en hausse d’environ 195 000 £.

