L’été est terminé pour le « samedi de luxe », qui avec son retour aux heures de grande écoute, Telecinco a réussi à reprendre le leadership. Le programme présenté par María Patiño a été retransmis en direct après avoir couvert les vacances avec des compilations des meilleurs moments, et le retour attendu sur le plateau a amassé une part de 15,1%. De cette manière, le format Mediaset a augmenté de +5,6 points par rapport à la compilation de la semaine dernière, atteignant en moyenne 1 437 millions de téléspectateurs.

Sofía Suescun dans ‘Saturday deluxe’

La montée en puissance de Telecinco Cela implique la descente de « El peliculón », qui une semaine auparavant était en tête aux heures de grande écoute. A cette occasion, la session cinématographique d’Antena 3, avec « Como la vida elle-même », a signé 10,9% en convaincant 1 177 millions de téléspectateurs, perdant -1,2 point en cours de route. Pour sa part, la baisse de La 1 est plus prononcée, puisque 7,7% de «Zone hostile» implique une baisse de -3,6 points. On retrouve ensuite la diffusion de « Best … single women » (6,1%) à Cuatro qui surpasse « laSexta noche » (7,4%) en téléspectateurs, mais pas en part d’écran.

La dynamique du prime time est appliquée au classement quotidien des réseaux, emmenés par Telecinco avec 12,6% du global. Le canal principal de Mediaset est suivi par Antena 3 (10,6%) et La 1 (9,4%), tandis qu’entre laSexta (5,2%) et Cuatro (5,2%) il y a un lien technique atypique . Dans la section thématique, Paramount Network (3,2%), Thirteen (2,5%), Energy (2,4%), Nova (2,4%) et Divinity (2,3%) se démarquent.

Les nouvelles du week-end d’Antena 3 dominent à nouveau

Comme cela s’est passé le samedi précédent, la première édition de «Antena 3 news weekend» n’est pas marquée comme le contenu informatif le plus consulté, en plus d’être le contenu le plus suivi de toute la journée, après avoir obtenu 17,2% et avoir attiré 1 882 millions de téléspectateurs. Pendant ce temps, Telecinco signe 15,8% et La 1 12,7%. Dans la prochaine édition, c’est la chaîne Mediaset qui mène avec 14,3%, devançant Antena 3 (13,9%) et l’entité publique (10%).