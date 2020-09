La veuve noire de novembre a longtemps été considérée comme le chant du cygne Scarlett JohnassonNatasha Romanoff, qui sera la tête d’affiche d’un spin-off qui a duré dix ans après être devenu l’un des personnages les plus populaires de l’univers cinématographique Marvel. Ayant été tué dans Avengers: Fin de partie, il n’y a apparemment pas de place pour l’ancien S.H.I.E.L.D. opérationnel dans la chronologie principale, mais la mort n’est pas exactement un obstacle que les films de bandes dessinées ne peuvent pas facilement surmonter.

Même si aucun d’eux n’est sorti vivant de Fin du jeu, Johansson et Robert Downey Jr. se sont souvent retrouvés liés à un possible retour au MCU à un moment donné, et le film solo du premier n’a même pas encore été publié. . La réalisatrice Cate Shortland a semblé confirmer la spéculation selon laquelle Yelena Belova de Florence Pugh assumerait le rôle de façon permanente, mais nous avons maintenant entendu de nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Ben Affleck revenait pour The Flash et une préquelle de Witcher est dans le développement, qui étaient tous les deux corrects – que Natasha pourrait ne pas être partie pour longtemps.

Selon nos informations, Marvel est sur le point de garder ses cartes très près de la poitrine jusqu’à ce que Black Widow arrive en salles, mais Scarlett Johansson aurait signé sur la ligne pointillée et accepté un accord pour revenir au MCU. Bien que les détails soient minces sur le terrain, le studio doit évidemment faire attention à la façon dont ils la ramènent.

Bien sûr, il existe plusieurs options quant à la façon dont Nat pourrait revenir, avec un voyage dans le temps, des flashbacks et des réalités alternatives, tous sur la table, mais pour l’instant, nous ne savons pas exactement comment le personnage sera de retour sur nos écrans – seulement qu’elle le fera à un moment donné. Et si certains fans seront sans aucun doute ravis de la revoir, un retour de Black Widow pourrait également causer de graves maux de tête créatifs s’il n’est pas géré correctement.