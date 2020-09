Le taux de cas de coronavirus au Royaume-Uni augmente de manière exponentielle, doublant tous les sept jours, et si le taux actuel se maintient, il pourrait atteindre 49000 par jour d’ici le 13 octobre, selon les principaux conseillers du pays.

Dans un briefing de lundi, Patrick Vallance, conseiller scientifique en chef du gouvernement, et Chris Whitty, conseiller médical en chef, ont déclaré que les six prochains mois étaient cruciaux car la fin de l’automne et l’hiver «profitent» aux maladies respiratoires comme le COVID-19.

«Les saisons sont contre nous», a déclaré Whitty.

«Ce que nous avons vu est une progression où, après les efforts remarquables qui ont fait baisser les taux partout au pays, nous avons d’abord vu de très petites éclosions, peut-être associées à un lieu de travail ou à un autre environnement; Ensuite, nous avons vu des épidémies plus localisées, qui ont pris de l’ampleur avec le temps, une particularité dans les villes », a noté Whitty, ajoutant que la seule solution était de continuer à séparer les ménages et à respecter strictement les routines d’hygiène et les couvre-chefs.

«On estime aujourd’hui qu’environ 70 000 personnes au Royaume-Uni ont [COVID-19] l’infection et environ 6 000 par jour contractent l’infection », a déclaré Vallance.

Vallance a déclaré que seulement 8% de la population britannique avait des anticorps, le nombre atteignant 17% à Londres. «Le message est simple: le virus n’a pas changé dans sa capacité et sa propension à provoquer des maladies et à causer des décès», a-t-il déclaré.

Vallance a cependant terminé le briefing sur une note optimiste, expliquant que les vaccins se développent rapidement.

Le Premier ministre Boris Johnson, qui devrait s’adresser au pays mardi, ne serait pas favorable à un deuxième verrouillage national, qui aurait un impact paralysant sur toutes les entreprises, y compris la production cinématographique et télévisuelle.

Le Royaume-Uni a commencé à reprendre la production plus tôt cet été, conformément aux exigences du gouvernement en matière de sécurité COVID.