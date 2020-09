Le secret Tik Tok de Kimberly Loaiza est le mieux gardé | Instagram

Une partie de l’équipe Jukilop Kimberly Loaiza a été découverte, et précisément par Juan de Dios Pantoja son partenaire et père de Kima sa belle fille, maintenant tout le monde saura comment il fait sa TIC Tac sortir parfaitement.

Aujourd’hui Kimberly loaiza Elle fait partie du top 50 des tiktokers avec le plus de followers dans le monde, actuellement l’interprète de « Don’t be jalous » a été classée numéro 25, mais parmi les meilleurs au monde, ses millions de fans ont contribué à cet objectif et Kimberly a toujours faites-leur savoir.

Juan de Dios Pantoja a toujours montré son soutien et son admiration pour Kimberly loaiza, dans chacun de ses projets il dédie toujours des statuts ou des publications sur ses réseaux sociaux à la mère de KimaEh bien, elle est et sera toujours l’une des femmes les plus importantes de sa vie.

Merci à votre compte TIC Tac Kimberly est de plus en plus connue, car elle est entrée dans un nouveau marché loin des réseaux sociaux et de la musique.

La plupart des vidéos que La Lindura Mayor partage sont des répliques exactes des défis de l’application, leur façon d’agir et le timing de leurs mouvements musicaux sont identiques, cela est dû à un grand secret que peut-être beaucoup ont une idée .

et est-ce que Kimberly loaiza n’arrête pas de pratiquer un instant, Juan de Dios Pantoja Il a partagé deux vidéos il y a quelques jours sur son compte Instagram, à travers ses histoires, elles montraient comment Kimberly pratiquait certains mouvements.

Son secret, qui n’est apparemment pas si secret, est une pratique constante, cela s’applique à tous les aspects de votre vie, de votre quotidien, si vous voulez que quelque chose soit comme vous le souhaitez, vous devez pratiquer, bien sûr que Kimberly ne le fait pas. il ne s’entraîne et n’enregistre immédiatement que des vidéos pour les télécharger sur son compte, mais lors de l’enregistrement, il a également tendance à faire des erreurs, nous avons également vu que dans certaines vidéos « échouées » sur lesquelles il a partagé TIC Tac et cela finit par être très drôle.

Kimberly est devenue un excellent exemple de lutte et de persévérance, car étant si jeune de 22 ans, elle a réussi à se positionner comme l’une des célébrités des réseaux sociaux les plus importants de tout le Mexique et d’Amérique latine, en concurrence directe avec Yuya sur YouTube. peu de temps après avoir dépassé ses millions d’adeptes.

Bien sûr, le succès sera toujours accompagné de certaines critiques de votre travail, mais cela ne veut pas dire que vous devez abandonner, tout comme l’interprète « Bye bye » qui continue de travailler dur l’a fait jusqu’à présent.

Bien qu’il semble que l’enregistrement de vidéos en TIC Tac C’est quelque chose de simple et apparemment rapide, il y a toute une production derrière, et encore plus quand la personne qui enregistre est une célébrité comme Loaiza.

Plus de 25 millions 700 mille followers sont ceux qu’il a accumulés dans son compte TIC Tac, et a déjà dépensé 1 milliard de likes au total pour ses vidéos.

Ses vidéos sont assez divertissantes, cependant quand il apparaît en compagnie de Kima leur petite fille, ils deviennent beaucoup plus populaires du fait que leurs millions de fans adorent leur fille.

Ces jours-ci, il partage des vidéos en compagnie de Juan de Dios Pantoja, il y a des mois qu’il ne l’avait pas fait à cause de la polémique dans laquelle il avait été impliqué, cependant il semble que les choses entre eux se soient déjà réglées et bien que Kimberly ait affirmé (lorsqu’on lui a demandé s’ils étaient revenus ou non) que c’était quelque chose de tout à fait compliqué beaucoup de ses adeptes croient en la possibilité qu’ils l’ont déjà fait, d’autres affirment plus qu’ils ne se sont jamais séparés.

