Le showrunner Boys Eric Kripke a révélé pourquoi la deuxième saison de la série Amazon sortira chaque semaine au lieu de tout en même temps.

Depuis que Netflix a commencé à produire son propre contenu original, le modèle général des séries produites pour les services de streaming a été de publier la série en une seule fois pour que les téléspectateurs puissent les regarder. Bien que la pratique soit toujours la norme, plusieurs services de streaming ont tenté de s’éloigner de ce format qui comprend notamment la série Disney Plus, The Mandalorian. Mais maintenant, The Boys a été ajouté à cette liste.

Plus tôt cette année, il a été révélé que la deuxième saison de The Boys serait publiée selon un calendrier hebdomadaire au lieu de tout en même temps. Certains avaient supposé qu’il s’agissait d’une tentative d’Amazon de compléter son contenu. En parlant à Collider, cependant, Eric Kripke a révélé que c’étaient en fait les producteurs qui voulaient faire cela et non Amazon:

«Le calendrier de diffusion est venu en fait alors que nous étions sur le point d’être finis – probablement aux 3/4 de la post-production. Pour mémoire, cela ne venait pas d’Amazon. Cela vient des producteurs… c’est nous qui les avons lancés. Beaucoup de gens là-bas étaient réticents parce que c’était une nouvelle idée, ou ils ne le font pas souvent. Nous le voulions vraiment et Amazon a fini par accepter de l’essayer. «

Que pensez-vous tous des propos d’Eric Kripke? Auriez-vous préféré voir The Boys sortir en même temps sur Amazon? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de la deuxième saison de The Boys:

La saison deux encore plus intense et plus folle trouve Les garçons en fuite, chassés par les Supes et essayant désespérément de se regrouper et de se battre contre Vought. Dans la clandestinité, Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) et Kimiko (Karen Fukuhara) tentent de s’adapter à une nouvelle normalité, Butcher (Karl Urban) est introuvable. Pendant ce temps, Starlight (Erin Moriarty) doit trouver sa place dans Les Sept alors que Homelander (Antony Starr) vise à prendre le contrôle total. Son pouvoir est menacé par l’ajout de Stormfront (Aya Cash), un nouveau Supe connaissant les médias sociaux, qui a son propre programme. En plus de cela, la menace Supervillain occupe le devant de la scène et fait des vagues alors que Vought cherche à capitaliser sur la paranoïa du pays.

Les garçons stars Karl Urban Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Kapon, Karen Fukuhara et Nathan Mitchell. Jusqu’à présent, la série a ajouté Goran Visnjic et Claudia Doumit pour la saison deux.

La deuxième saison de The Boys a été créée sur Amazon Prime Video le 4 septembre. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur The Boys et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour un contenu vidéo plus original.

