Le RSVP du producteur indien vétéran Ronnie Screwvala devrait reprendre le tournage de «Sitara» en novembre. Après un bref calendrier à Mumbai, le tournage a été interrompu en mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Le film, avec Sobhita Dhulipala («Made in Heaven») et Rajeev Siddhartha («Four More Shorts Please»), est une histoire d’amour entre une jeune décoratrice d’intérieur farouchement indépendante et courageuse et un jeune chef en herbe. Ils reconnaissent les défauts de leur relation, mais ont décidé de se racheter et de la faire fonctionner.

«Sitara» est réalisé par Vandana Kataria («Nobles») et écrit par Kataria, Sonia Bahl, Hussain Dalal et Abbas Dalal.

«’Sitara’ est une histoire qui me tient à cœur», a déclaré Kataria. «C’est quelque chose que toutes les familles modernes vivent, mais qu’elles hésitent à affronter. Avoir un producteur comme Ronnie à bord est parfait pour raconter de telles histoires. La pandémie a perturbé notre emploi du temps, mais compte tenu de la nouvelle normalité, je suis ravi de revenir sur le plateau et de donner vie à cette histoire.

Le film ira directement à la sortie numérique. Bien qu’aucune plate-forme n’ait encore été annoncée, les précédents efforts directs de RSVP «Love Per Square Foot», «Lust Stories» et «Raat Akeli Hai» ont tous fait leurs débuts sur Netflix.

Screwvala, qui était auparavant à la tête de Disney India, a produit «Uri: The Surgical Strike», le film de guerre le plus rentable de l’Inde avec 48 millions de dollars. RSVP a un autre film de guerre «Pippa», mettant en vedette Ishaan Khatter de «Un garçon approprié» de Mira Nair, plus proche de Toronto, en préparation.

Screwvala a déclaré: «’Sitara’ est une histoire d’amour, d’appréciation, d’acceptation, de pardon et de rédemption. Il n’y a pas de meilleure femme que Vandana pour réaliser ce film numérique pour RSVP. Dans l’espoir de présenter cette histoire sur une famille dysfonctionnelle au public au début de l’année prochaine. »

«Un film comme ‘Sitara’ est un pas fait à petits pas vers une plus grande nouveauté dans le cinéma indien», a déclaré Dhulipala. «Je suis vraiment heureux d’appartenir à lui et maintenant que nous retournons tourner en novembre, nous, en tant qu’équipe, revenons plus forts dans l’esprit, le corps et l’esprit.»