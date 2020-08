Oups, elle a recommencé – elle s’est transformée en méga-pop star Britney Spears!

Avec la bonne coiffure, l’utilisateur de TikTok basé en Suisse @jessicamaiapinto, alias Jess Maia Pinto, est l’image crachée des jeunes Spears, comme on peut le voir dans une série de vidéos TikTok qui sont devenues virales sur l’application.

Après avoir reçu une frange et avoir teint ses cheveux en blonde fraise, la danseuse de 21 ans a montré sa ressemblance avec Spears dans une bande-son ludique de relooking vidéo du single de 1999 de la chanteuse “Parfois” – et elle ressemble vraiment à la pop star quand elle était plus jeune!

Regardez le clip ci-dessous, qui compte déjà plus de 138K vues:

Le TikToker s’est transformé pour la première fois en Spears en août 2019, lorsque, arborant des nattes noires fraîchement teintes et une frange vaporeuse de cadre Y2K, elle a synchronisé les lèvres avec “Oups! … I Did It Again” et “Toxic” tout en appliquant le maquillage. Regardez ci-dessous:

Jess est le dernier utilisateur de TikTok à devenir viral pour avoir montré son style de doppelgänger de célébrités, avec des sosies apparaissant sur l’application pour des stars telles que Sandra Bullock, Rihanna et Billie Eilish.