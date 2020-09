TBS a ramassé une saison complète d’une série de concours de talents d’une heure intitulée «Go-Big Show».

Le spectacle est animé par Bert Kreischer et met en vedette des juges célèbres Snoop Dogg, Rosario Dawson, Jennifer Nettles et «The American Nightmare» Cody de All Elite Wrestling.

La nouvelle a été annoncée mercredi simultanément sur TBS, TNT et truTV, ce qui en fait la première annonce de barrage routier des trois réseaux. «Go-Big Show» célèbre les talents les plus extrêmes, y compris les courses de monster truck, la formation d’alligator et le tir à l’arc acrobatique alors que les concurrents s’affrontent pour un grand prix de 100 000 $.

«Nous allons plus grand et plus audacieux avec notre line-up non scénarisé à TBS pour fournir plus de contenu que les téléspectateurs aiment de notre plate-forme», a déclaré Brett Weitz, directeur général de TNT, TBS et truTV. «Go-Big Show» tient non seulement cette promesse avec une nouvelle vision passionnante de la compétition de talents, mais c’est aussi un autre exemple de notre esprit d’innovation alors que nous continuons à créer une télévision qui définit la marque et doit regarder. »

L’émission a commencé la production au Macon Coliseum en Géorgie, où les talents et les membres de l’équipe suivent les protocoles de sécurité COVID-19 et s’isolent ensemble lors du tournage des 10 épisodes. En outre, l’emplacement permettra la toute première audience télévisée au volant, au cours de laquelle les participants pourront regarder le spectacle sur un hayon à distance sociale à l’extérieur de la salle.

«Go-Big Show» devrait faire ses débuts en 2021. Le spectacle est produit par Propagate and Matador Content, une société Boatrocker, et produit par Todd Lubin et Jay Peterson de Matador Content; Howard T. Owens, Ben Silverman et Greg Lipstone de Propagate Content; showrunner Conrad Green; Bert Kreischer, Snoop Dogg et Ted Chung pour Snoopadelic Films.