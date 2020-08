▲ Scène de ¡Si nos nos!, Qui célèbre les fêtes nationales. Photo gracieuseté du meilleur théâtre

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Lundi 24 août 2020, p. a10

Avant la réouverture des salles jeudi prochain, les productions reviendront chacune à leur manière, mettant en œuvre des mesures et prenant des précautions de manière responsable et ordonnée, car en dehors de l’économie, l’art du spectacle donne une identité et offre une raison de comprendre la vie.

Morris Gilbert, qui reviendra fin septembre avec Defendiendo al cavernícola, a fait remarquer à La Jornada: Aucun producteur n’est irresponsable, nous savons que nous devons prendre soin du public, des acteurs, des techniciens … de toute l’équipe de travail et de nous-mêmes; qu’ils nous aient permis de rouvrir des salles est un triomphe en soi.

En fait, il n’est pas difficile de s’adapter à une capacité de 30 pour cent; oui, c’est très bas, mais c’est une façon de revenir en arrière; Cela ne sera pas permanent, mais changera en fonction du feu épidémiologique. En fait, trouver le bon chemin ne se fera pas du jour au lendemain. Chaque producteur est libre de faire ce qui est dans son intérêt, même si nous sommes tous sur la même longueur d’onde pour faire les choses avec prudence, responsabilité et prendre des décisions fondées sur la science.

Avec 45 ans de travail sur scène, Morris Gilbert a déclaré: Je suis passé, comme tout le monde, par divers états d’esprit, de la surprise à l’incrédulité, de la dépression à la dévastation; nous avons besoin du théâtre pour survivre et nous ne pouvons pas le laisser mourir. Nous devrons faire face aux choses comme nous l’avons fait à d’autres occasions tout au long de cette vie et de cette carrière.

Concernant ceux qui sont sceptiques quant à la réouverture des salles, Gilbert a souligné: Les producteurs sont des gens sérieux et conscients de la situation pour le retour.

Entre les productions du producteur qui seront finalement en salles, se trouvent Toc toc, Lies, Perfect Strangers, Mentidrags et Les monologues du vagin. Avant décembre, il en sortira deux: Ghost, l’ombre de l’amour et Les petites choses de la vie.

Gilbert se réinvente avec les émissions numériques de Lies, le 5 septembre; Knock Knock, le 12, et ¡If we are left !, La grande comédie musicale mexicaine qui célèbre les fêtes nationales, le 16.

L’art sauve toujours les gens

D’autre part, pour l’acteur, dramaturge et producteur Alberto Estrella, il est également important de retourner dans les lieux, quel que soit l’aspect économique. Cette situation qui nous arrive, sans aucun doute, doit être transformée; Nous l’avons vu à travers l’histoire, après les guerres, les catastrophes naturelles ou les événements terribles dans un pays, l’art sauve toujours les gens. Ce n’est pas une question utopique ou métaphorique; guérit, restructure, façonne ou nous aliène en tant que société.

Début novembre, dans l’espace El Círculo Teatral – les installations ont été démolies après le tremblement de terre de 2017 – il présentera la pièce El autor, de Tim Crouch et mise en scène par Benjamín Cann, en extérieur. Seules 40 personnes peuvent assister par fonction; les billets seront vendus en ligne, aucun play-off ne sera livré. Parmi les mesures sanitaires figurent la distance saine, le gel antibactérien, le masque et la ventilation de manière naturelle. De plus, la même mise en scène suggère que les quatre acteurs qui participent, Carmen Madrid, Emilio Echeverría, Miguel Santa Rita et Estrella, sont à des points largement séparés les uns des autres et loin du public ».

Estrella a souligné: Nous ne savons pas quelle sera la réponse du public, mais les théâtres commerciaux ont un autre problème, qui est de savoir s’ils seront en mesure de se maintenir avec cette capacité de 30%, car, bien que le théâtre soit grand, il y a beaucoup à dépenser.

De son côté, le producteur indépendant David Cuevas a montré sa joie de voir ce premier pas franchi; nous donne de l’espoir et est reconnaissant. Cependant, dans mon cas, je n’ai pas d’infrastructure; C’est un panorama qu’il faut évaluer, car il continue d’être difficile pour les indépendants.

Ce 2020 « J’allais restaurer la comédie musicale Sweeney Todd et, maintenant, avant l’annonce de l’ouverture à 30% de capacité, nous sommes toujours dans l’incertitude et nous devrons attendre l’année suivante. »

Autrement dit, nous devons évaluer les coûts des droits, même les acteurs devraient entrer dans la même dynamique pour ajuster les chiffres. C’est pourquoi nous attendrons l’année suivante pour entrer au mieux avec les différents projets.

Le système de théâtre de Mexico rouvrira ses portes au public en octobre.

Pendant ce temps, le théâtre Esperanza Iris, Benito Juárez et Sergio Magaña de la ville garderont leurs portes fermées conformément à la date fixée pour le retour des zones administratives et des fonctionnaires du gouvernement de la capitale; dans le cas du forum A Poco No, comme il s’agit d’un petit espace, il programmera des fonctions jusqu’à l’annonce du feu vert.