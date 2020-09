STX déplace le thriller de science-fiction de Gerard Butler «Groenland» du 25 septembre aux États-Unis à une date non divulguée au quatrième trimestre.

Le film a été ouvert dans les territoires d’outre-mer, notamment en Belgique (29 juillet), en France (5 août) et en Scandinavie (12 août), et a rapporté 11,5 millions de dollars, menés par 4,4 millions de dollars en France, 2,5 millions de dollars à Taïwan et 1,5 million de dollars en Russie. . Les studios ont pour la plupart annulé les dates de sortie estivales en Amérique du Nord en raison de la crise sanitaire du COVID-19, ce qui rend incertain la réouverture complète des salles de cinéma.

Butler joue avec Morena Baccarin en tant que couple séparé faisant un voyage périlleux avec leur jeune fils au milieu d’une apocalypse mondiale provoquée par une comète mortelle. Au milieu des informations terrifiantes sur les villes du monde entier rasées par les fragments de la comète, la famille vit le meilleur et le pire de l’humanité tout en luttant contre la panique croissante et l’anarchie qui les entourent. Alors que le compte à rebours de l’apocalypse mondiale approche de zéro, leur incroyable périple se termine par un vol désespéré de dernière minute vers un possible refuge sûr.

«Groenland» devait initialement ouvrir le 12 juin en Amérique du Nord et a maintenant été retardé quatre fois. Les ventes ont été lancées l’année dernière avec STXinternational qui s’occupait de la distribution internationale et de la présentation du film au marché du film européen du Festival de Berlin. Le film rassemble Butler avec le réalisateur Ric Roman Waugh («Angel Has Fallen»). Le casting comprend Scott Glenn, Andrew Bachelor, Roger Dale Floyd et David Denman.

«Greenland» est produit par Basil Iwanyk de Thunder Road Films («Une étoile est née», «Sicario»), qui a développé le projet avec Butler et Alan Siegel via leur société de production G-BASE.