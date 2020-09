Hyperstrange, le développeur derrière le prochain Postal: Cerveau endommagé, a annoncé un jeu de tir plus orienté vers l’horreur dans Arbalète: Bloodnight, un FPS d’arcade solo rapide pour Steam.

Vantant des «vibrations d’horreur classiques», l’histoire d’Arbalète se déroule dans le 1139, où le Deuxième Concile du Latran convoqué par le pape Innocent II a abandonné l’utilisation de l’arbalète, en raison de son pouvoir «impie et démoniaque». Cela met le Coven of Crossbow dans une impasse. Ancien ordre de chasseurs juré de garder l’équilibre entre les forces du ciel et de l’enfer, le Coven est confronté à un autre problème plus pressant: l’Ancienne Horreur venue d’au-delà. Arrivé dans notre réalité, il a amené des légions de créatures avec lui. C’est à vous de les arrêter.

Comme vous vous en doutez, le gameplay vous permettra d’utiliser votre arbalète pour tondre des vagues d’ennemis tout en sautant et en esquivant. Ne vous inquiétez pas si vous mourez, car vous avez un « bouton de réapparition instantanée », ainsi qu’une réapparition rapide après la mort, afin que vous puissiez rester immergé dans le jeu.

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le jeu, mais si vous recherchez un jeu de tir rapide et maniaque, Crossbow: Bloodnight cherche certainement à répondre à ce besoin.