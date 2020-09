«Shorta», le thriller danois bourré d’action qui a eu sa première mondiale à la Semaine de la critique de Venise ce week-end, a maintenant été vendu par Charades dans un certain nombre de territoires.

Réalisé par les cinéastes danois de la relève, Frederik Louis Hviid et Anders Ølholm, «Shorta» se déroule à la suite du meurtre du talib Ben Hassi, 19 ans, alors qu’il était en détention. Le film suit deux policiers, Jens et Mike, qui sont en patrouille de routine dans un quartier multiculturel lorsque la nouvelle de la mort de Talib éclate, déclenchant une violente émeute. Du coup, les deux officiers se retrouvent piégés et doivent se battre pour trouver une issue.

Le premier long métrage captivant a été acquis pour la France (Program Store), l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse (Koch Media), l’Espagne (Caramel), l’Italie (Blue Swan), l’Amérique latine (Synapse), la Corée du Sud (NK Contents), la République tchèque et la Slovaquie (Film Europe) et l’Inde (Big Tree Entertainement). L’agent de police sera libéré par Scanbox à travers la Scandinavie en octobre.

Ølholm, un scénariste chevronné, a déjà écrit les scripts de la trilogie de super-héros «Antboy», et le court métrage de Hviid «Halfman» a remporté un prix aux Cannes Lions en 2017. «Shorta» met en vedette Jacob Lohmann («Les traducteurs») et Simon Sears («Winter Brothers»), ainsi que le jeune talent débutant Tarek Zayat. Le film est soutenu par une musique forte.

Le duo de cinéastes avait précédemment déclaré à la presse danoise que la genèse du film découlait de leurs discussions sur le «climat actuel de polarisation politique» et a déclaré vouloir que le film «explore les nuances».

«Shorta» a été produit par Morten Kaufmann et Signe Leick Jensen pour Toolbox Film avec le soutien du Danish Film Institute, de Creative Europe et de DR.