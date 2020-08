Mexico.- L’industrie mondiale du tourisme a été dévastée par la pandémie de coronavirus, avec des pertes de 320 milliards de dollars.

Antonio Guterres, secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), a déclaré que les pertes au cours des cinq premiers mois de l’année ont mis 12 millions d’emplois en danger.

Le tourisme est le troisième secteur d’exportation de l’économie mondiale, derrière les carburants et les produits chimiques. En 2019, il représentait 7% de tous les échanges mondiaux.

Pour les pays développés qui tirent un revenu important de l’arrivée de touristes internationaux, cela représente un coup dur. Cependant, pour les pays en développement, cela représente un état d’urgence.

Les économies telles que celles de ces petits États insulaires en développement et des pays africains sont les plus touchées. Pour ces nations, le tourisme représente 20% du PIB, c’est-à-dire leur principal revenu.

Les petites entreprises (qui soutiennent 80 pour cent du tourisme mondial) sont particulièrement vulnérables.

Les femmes et la population jeune (entre 15 et 24 ans), les groupes les plus représentés dans le secteur, avec respectivement 54% et 21%, en plus des travailleurs de l’économie informelle, sont les plus à risque .

Le tourisme international s’effondre au Mexique

Selon l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi), le Mexique a accueilli 74,8% de touristes internationaux en moins en juin qu’au même mois de 2019.

Sur les 3,9 millions de voyageurs enregistrés en 2019, au cours de la même période de cette année, seuls 981 mille voyageurs étaient enregistrés et arrivaient au Mexique.

