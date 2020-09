▲ Warner Bros a indiqué qu’il suspendait le tournage parce qu’un membre de la production avait Covid-19, mais n’a pas donné le nom de Robert Pattinson, révélé par Vanity Fair et Hollywood Reporter. . photo

. et .

Journal La Jornada

Vendredi 4 septembre 2020, p. 6

Los Angeles, l’acteur Robert Pattinson a été testé positif pour Covid-19, entraînant l’arrêt de la production du film The Batman, ont rapporté jeudi Vanity Fair et le Hollywood Reporter.

Warner Bros, le studio hollywoodien à l’origine du film, a rapporté dans un communiqué qu ‘ »un membre de la production The Batman » avait été testé positif au coronavirus, mais n’a pas donné de nom. Il a seulement indiqué que le tournage est temporairement suspendu.

Vanity Fair et Hollywood Reporter ont cité des sources non identifiées disant que la personne qui a été testée positive était Pattinson, la star du film.

Le tournage du film mettant en vedette Pattinson a été interrompu en Grande-Bretagne quelques jours à peine après la reprise de la production du film de Matt Reeves.

« Un membre de la production de The Batman a été testé positif pour Covid-19 et est isolé, suivant les protocoles établis », a déclaré le studio, qui pour la sécurité des acteurs et du reste du personnel a décidé de suspendre le tournage. .

L’étude n’a pas fourni de détails sur le patient ni de prévision de la reprise de la production, interrompue en mars – alors que le tournage était au milieu – en raison de la pandémie.

Reeves a révélé que son nouveau film présente une vision sombre et mystérieuse de l’homme masqué de Gotham City; Il a été inspiré par des classiques comme Chinatown et Taxi driver, et montre un Bruno Díaz très humain et très imparfait essayant de résoudre une série de crimes.

La sortie du film est prévue pour juin 2021. Une première bande-annonce du film a été projetée lors d’une réunion virtuelle pour les fans de DC Comics et DC FanDome, où un mystérieux méchant est vu en train de laisser des notes à Batman sur des scènes de crime et au un héros à capuchon battant un voyou de la rue avant de déclarer: Je suis vengeance.

Points positifs, La Roca, sa femme et ses deux filles

À Madrid, l’acteur Dwayne John-fils, La Roca, a révélé que lui et sa femme, Lauren Hashian, et leurs deux filles avaient été testés positifs pour le coronavirus.

L’interprète a partagé une vidéo sur Instagram donnant la nouvelle: je vous assure que cela a été l’une des choses les plus difficiles et les plus difficiles que nous ayons eu à vivre en famille et pour moi, individuellement, c’est aussi. Tester positif pour Covid-19 est très différent d’être blessé, expulsé ou même en faillite, des choses qui m’est arrivé à plusieurs reprises, a déclaré qui est actuellement l’acteur le mieux payé d’Hollywood, selon la liste la plus récente du magazine. Forbes.