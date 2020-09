2020 ne nous donne pas de trêve. Lorsque la crise sanitaire a envahi le monde, le cinéma s’est arrêté: les salles de cinéma ont été fermées, les premières ont été annulées et les productions ont été suspendues. Parmi les personnes touchées, il y avait The Batman, le film de Matt Reeves avec Robert Pattinson qui a généré plusieurs attentes au cours des deux dernières années.

Enfin, la lumière au bout du tunnel. Warner Bros. a annoncé que The Batman reprendrait ses activités début septembre, ce qui était conforme au fait que sa première était prévue pour le 1er octobre 2021. Ils étaient déjà sur le plateau, quand la mauvaise nouvelle a été annoncée: ça va encore être retardé …

Robert Pattinso, test COVID-19 positif

Selon Variety, Pattinson, qui jouera Bruce Wayne dans ses premières années en tant que Batman, a été testé positif au coronavirus. Il y a quelques jours, la production est revenue sur le plateau de tournage mais ils devront fermer tout ce dans quoi Pattinson récupère et analyse quels autres membres de la production pourraient être infectés.

Warner a annoncé ce jeudi matin qu’une personne de la production avait été testée positive; cependant, il n’a pas révélé son nom. C’est Vanity Fair qui a rapporté qu’il avait été le tireur. « Un membre de la production de ‘The Batman’ a été testé positif au COVID-19 et est isolé selon les protocoles établis »dit un porte-parole. « Le tournage sera temporairement suspendu. »

Première bande-annonce et distribution

La production de The Batman a commencé en janvier 2020, et sept semaines plus tard, elle a dû suspendre le plan. Matt Reeves et son équipe ils ont réussi à tourner entre 25 et 30 pour cent du film. Et une partie de cela est ce que nous avons pu voir le premier jour des activités de DC Fandome, qui a eu lieu le 22 août de manière virtuelle.

Ici, Reeves a parlé de l’histoire, comment Ce n’est pas un film sur les origines de Batman, mais sur ses premières années où il n’avait pas son fameux code moral pour agir en défense de Gotham City. De plus, il a souligné que le personnage il est l’un des plus grands détectives du monde, donc il sera présenté de cette façon dans The Batman.

En plus de ça, a présenté une bande-annonce spectaculaire où nous voyons Bruce Wayne avec ses collègues, Alfred et Gordon. Mais aussi les méchants de l’intrigue: Le pingouin, Catwoman et The Riddler. Pattinson joue en elle aux côtés Andy Serkis, Jeffrey Wright, Zoë Kravitz, Paul Dano et Colin Farrell.

Ici nous vous laissons cette bande-annonce de The Batman, qui est mis en musique avec « Something in the Way » de Nirvana:

