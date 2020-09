Le tournage reprend … sans Batman! Robert Pattinson Vous êtes absent? | .

Récemment, la nouvelle a été partagée que le protagoniste du nouveau film Batman, l’acteur Robert Pattinson était malade, mais il semble qu’ils l’aient laissé de côté parce qu’ils ont redémarré les enregistrements du film sans lui.

Après le protagoniste Robert Pattinson test positif pour Coronavirus, a été contraint de suspendre le tournage de Batman pendant quelques heures.

Matt Reeves est en charge de la réalisation du film, et c’est lui qui a décidé de reprendre le tournage de Batman au Royaume-Uni sans Pattinson en tant que protagoniste principal, car il était en quarantaine en raison de sa maladie.

Des enregistrements du personnage emblématique de DC Comics ont eu lieu dans les studios de Leavesden, au Royaume-Uni.

Puisque les nouveaux enregistrements ont commencé sans Robert Pattinson Certains protocoles de sécurité ont été utilisés qui avaient été mis en place par les autorités britanniques, à partir du moment où on a appris la contagion de l’acteur, qui est d’ailleurs isolé en quarantaine obligatoire pendant 14 jours consécutifs depuis qu’il a été testé positif.

« Nous sommes convaincus qu’avec toutes les mesures en place, toute production pourra reprendre le tournage dès que cela sera sûr. Nous pensons également que cela n’affectera pas la production globale du Royaume-Uni, précisément parce que nous avons mis en place des mesures de santé et de sécurité très strictes. qui permettent à notre industrie du cinéma et de la télévision de fonctionner à nouveau », a déclaré le directeur exécutif de la British Film Commission dans des déclarations à Variety.

Comme vous le savez, cette production, comme beaucoup d’autres, a dû être retardée en raison de la pandémie, afin de ne pas geler à nouveau les enregistrements, Reeves a décidé de recommencer le tournage avec la plupart des scènes où elles ne l’ont pas été. l’acteur apparaît.

Une autre option qu’ils ont choisie est l’endroit où Batman ou Bruce Waune apparaît, mais dans les scènes où son visage n’est pas vu pour faire avancer le travail pendant les jours où Pattinson Elle sera en quarantaine, pour cela elle devra utiliser un double ou faire remplacer son corps, ce sera sûrement un exploit de terminer le tournage de ce film, alors on attend trop d’elle.

Depuis la sortie de la première bande-annonce du film, les internautes ont immédiatement commencé à orienter les films car les images partagées ont provoqué une forte émotion chez tous les internautes, commentant qu’ils s’attendaient déjà à voir le film.

La première pause qui avait été faite a duré environ cinq mois à cause de Covid-19, ils venaient d’être repris, et il lui faut encore onze semaines de plus pour le terminer, en général, seulement 25% du film a été enregistré avant l’ordre a été donné de tout restreindre en raison de la pandémie.

Vous voudrez peut-être connaître les noms des acteurs qui participeront au film une fois qu’il sera prêt:

Zoë Kravitz comme Catwoman

Andy Serkis comme Alfred Pennyworth

Colin Farrell comme pingouin

Jeffrey Wright comme James Gordon

Paul Dano comme Enigma

Peter Sarsgaard comme procureur du district de Gotham

Gil Colson ou John Turturro comme Carmine Falcone

Sûrement dès que Robert récupérera et reviendra aux enregistrements, ce sera un nouveau répit non seulement pour ses followers mais pour Reeves, en plus de savoir qu’il sera récupéré et pourra terminer le tournage tant qu’il récupérera 100%.

Une nouvelle qui pourrait exciter les internautes et les admirateurs à la fois de l’acteur et des bandes dessinées et des films de la chauve-souris est qu’elle devrait sortir le 1er octobre de l’année prochaine.

