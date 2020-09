Publié le samedi 12 septembre 2020 par Ben Pearson

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé lors de la distanciation sociale pendant la pandémie COVID-19.)

Le film: Le voyage en Grèce

Où vous pouvez le diffuser: Hulu

Le pitch: L’acteur / comédien britannique Steve Coogan et Rob Brydon se réunissent pour la quatrième entrée de cette franchise de longue date pour voyager à travers un autre pays, manger de la nourriture incroyable, traverser des paysages magnifiques et s’amuser constamment en chemin. Cette fois, ils retracent les étapes mythiques d’Ulysse de Troie à Ithica. Dans l’Odyssée d’Homère, le voyage dure dix ans à Odysseus; ces gars le font dans une semaine.

Pourquoi est-il essentiel de consulter la quarantaine: Bien que certaines personnes essaient de prétendre que la pandémie est essentiellement terminée et que les choses sont revenues à la normale, nous ne sommes pas encore sortis du bois. Loin de ça, en fait. Donc, dans cet esprit, et sachant que beaucoup d’entre nous font encore de notre mieux pour rester isolés chaque fois que possible, cette chronique continuera à parsemer de films qui vous permettront de vivre par procuration à travers leurs protagonistes et de parcourir le monde. Entrez: Le voyage en Grèce.

Si vous n’aimez pas Steve Coogan et Rob Brydon, vous allez probablement détester les films The Trip. Il y a un scénario lâche dans chacun, mais la plupart du temps, ces films ne sont que des excuses pour que ces gars-là se réunissent et aient un riff-off prolongé, essayant constamment de s’unifier dans tout, de la présentation de faits aléatoires à laquelle on peut faire la meilleure impression d’une célébrité. Parfois, ils peuvent être un peu trop… mais si vous êtes sur leur longueur d’onde, ces films sont très amusants à regarder.

Il est intéressant de noter que la fantaisie du duo passe du royaume de la blague à des exploits de force dans Le voyage en Grèce, alors que le personnage de Steve Coogan est aux prises avec son âge et tente désespérément de se convaincre qu’il est toujours un spécimen physique viril. Ces types font ces films depuis dix ans maintenant, et le spectre du vieillissement et de la mort apparaît parfois entre les impressions de Ray Winstone. Mais la fin, que je ne gâcherai pas, m’a paru abrupte et un peu décevante. D’une part, je peux voir à quel point il y a quelque chose de gentil et de soigné dans une boucle fermée d’un voyage après dix ans et quatre films. Mais de l’autre, malgré les affirmations des personnes impliquées selon lesquelles il s’agit de l’entrée finale, il n’y a rien de définitif dans le récit qui ferme la porte à un autre film.

Je suis favorable à l’idée de laisser les franchises se terminer – en particulier ces jours-ci, où les choses semblent traîner bien au-delà de leur date de péremption. Mais pour moi, les films The Trip sont une exception à ce concept. Donc, même si un cinquième film (peu improbable) finit par être un peu plus de la même chose, je l’avalerais volontiers comme un délicieux repas de quatre plats.

