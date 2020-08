Lors d’une réunion avec Tinsley Mortimer, Leah McSweeney de The Real Housewives of New York City a évoqué les rumeurs selon lesquelles Mortimer était enceinte.

Tinsley Mortimer | Sophy Holland / Bravo / Banque de photos NBCU

McSweeney a répondu à un fil de commentaires sur une photo Instagram qui comprenait sa fille et Mortimer. Un fan a fait remarquer à quel point tout le monde voulait savoir si Mortimer était enceinte. «C’est fou parce qu’elle est encore minuscule et les gens voient qu’elle a gagné 1 livre et tout à coup ils demandent si elle est enceinte. C’est tellement fou », a répondu McSweeney.

Un grand nombre de fans ont sonné en disant que Mortimer était belle et heureuse. D’autres étaient simplement heureux de voir Mortimer et McSweeney ensemble. «Tinsley est une chérie! Vous avez de la chance de l’avoir comme amie et elle a de la chance de vous avoir », a déclaré une personne sur le fil.

Mortimer a discuté d’avoir un bébé dans l’émission

Ce n’est un secret pour personne que Mortimer voulait avoir des enfants. Maintenant qu’elle est fiancée à Scott Kluth, les fans ont peut-être conclu qu’elle se rapprochait enfin de la famille qu’elle a toujours voulue. Les téléspectateurs l’ont regardée discuter (et pleurer sur) ses embryons congelés dans l’émission. De plus, elle a été ouverte sur la façon dont son horloge biologique tournait.

L’année dernière, dans l’émission, elle a souligné qu’elle était le seul membre de la distribution à n’avoir pas eu d’enfant. «Et je me sens inadéquate en tant que femme», dit-elle. « Je n’ai pas l’impression d’avoir fait quelque chose dont je puisse être fier par la suite. » Ajoutant, peut-être que cela n’arrivera jamais et qu’elle mourra seule.

CONNEXES: «RHONY»: Tinsley Mortimer apparaît dans son dernier épisode alors que Dorinda Medley se moque de ses fiançailles

Bethenny Frankel a déclaré que de nombreuses personnes qui n’ont jamais eu d’enfants mènent toujours une vie extrêmement remplie. Est-ce quelque chose qu’elle veut vraiment? «Je suis programmée en tant que femme, en tant que fille de ma mère, pour penser que c’est ce que je veux», a-t-elle répondu. Elle aime aussi être une mère de chien en ajoutant: «C’est comme ça que je peux comprendre [to] être mère », dit-elle dans un confessionnal. «C’est d’avoir mes chihuahuas. À qui je pense ressembler exactement.

Mortimer ne sortait pas avec Kluth à l’époque et Ramona Singer et Frankel lui ont suggéré d’envisager d’avoir un bébé seule. Mais Mortimer voulait toujours tenir le coup pour le conte de fées. «La première étape est que je veux être dans une relation amoureuse engagée que j’ai toujours voulue», dit-elle.

Les amis étaient ravis de se réunir

Quelques jours plus tôt, Mortimer avait partagé une photo de Montage Deer Valley à Park City, Utah avec ses chiens de sauvetage, Strawberry et Shortcake. McSweeney a commenté la photo. « Rendez-vous demain! Kiki et moi faisons nos valises en ce moment », a-t-elle écrit.

«Nous sommes ravis de vous voir Boo et Kiki! Strawberry & Shortcake sont également très excités !!! » Répondit Mortimer.

CONNEXES: «RHONY»: Tinsley Mortimer met la planification de mariage en pause

Mortimer a partagé une autre photo sur Instagram avec McSweeney, prêt à faire des s’mores. Les fans, encore une fois, ont plongé dans une discussion sur la grossesse avec un fan disant aux autres que McSweeney avait déjà répondu à la rumeur. Mais quelques personnes pensaient que McSweeney n’était peut-être pas véridique. «Elle doit mentir! Elle ne l’abandonnerait pas comme ça », a écrit une personne.