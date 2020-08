L’école de cinéma de Pohualizcalli, plus proche de la communauté que de l’industrie: Brugada

Avec environ 600 étudiants par trimestre, demain l’École Pohualizcalli de cinéma et de photographie communautaire sera inaugurée à Iztapalapa, qui proposera, publiquement et gratuitement, 24 ateliers ouverts d’abord virtuellement et après la pandémie en personne ou selon les deux modalités. Les parrains et marraines seront Guillermo Arriaga, Ofelia Medina et Bruno Bichir.

Le siège des installations, appelé Utopia Papálotl, est parrainé avec des ressources du bureau du maire et est situé dans le quartier de Reforma Politica. Là, il cherche à créer une expérience intéressante, car il est axé sur la professionnalisation, ainsi que sur la représentation, la transformation d’histoires et d’expériences en art.

Clara Brugada, maire municipale, a expliqué dans un entretien avec La Jornada: L’école fonctionnera gratuitement, avec un système de quatre trimestres par an et deux systèmes d’apprentissage: le système ouvert, qui peut être suivi indépendamment par modules, et le système scolaire, de cours en présentiel, avec certification professionnelle, lorsque le feu épidémiologique le permet.

Parmi les ateliers qui seront dispensés à partir de la semaine prochaine, il y a l’histoire chirurgicale du cinéma mexicain; appréciation narrative et cinématographique; du son; édition; cinématographie; post-production; Film documentaire; photographie de base, artistique ou commerciale, en plus du photojournalisme, entre autres matières enseignées par Carlos Mendoza, Melissa Elizondo, Elena Pardo, Javier Lira, Fernando Villa del Ángel, Miguel Tovar, Emiliano Escoto, Sergio Huidobro, Eloísa Diez, Luz Elena Pérez, Mercedes Hernández et Juan Manuel Badillo, entre autres professionnels.

«Imaginez – ajouta Brugada -, le 25 août dernier, nous avons fermé la première inscription; nous avons eu une demande, au milieu de la pandémie, de 720 demandes d’admission, ce qui signifie un grand succès, aussi parce que du bureau du maire nous avons souligné l’importance de l’art et de la culture dans la récupération du tissu social. «

Sauver l’essence des quartiers

L’école, a expliqué le responsable, sera dirigée par le photojournaliste et chef d’atelier Jesús Villaseca, qui connaît Iztapalapa, ses huit quartiers et la communauté; a une vision claire du sauvetage de l’essence et des identités des peuples. Cet appel est un hommage aux promoteurs, aux figures et aux personnages qui doivent être récupérés dans des espaces clés, comme l’éducation culturelle.

Villaseca partage notre vision communautaire, qui n’est pas nécessairement liée aux objectifs de l’industrie cinématographique actuelle, mais plutôt à la capture de la population, avec la photographie ou le film, la vie et les histoires identitaires de la périphérie de Mexico.

Tout le monde peut s’inscrire, dit-il. Évidemment, nous voulons qu’il y ait égalité entre les femmes et les hommes. Les portes sont également ouvertes aux populations prioritaires, comme les habitants des villes d’origine d’Iztapalapa, les personnes de diversité sexuelle ou en situation de handicap, c’est-à-dire que c’est une école ouverte, sans restrictions.

En même temps, cela signifie une opportunité de se faire connaître sous forme d’art, d’expressions, de sentiments et de pensées des gens, car nous savons tous qu’à Iztapalapa il y a de grandes inégalités par rapport à la ville; il est très important que cela se reflète dans l’art.

Dans cet aspect, a-t-il poursuivi, l’impulsion prioritaire est centrée sur les jeunes, car ils sont le secteur le plus vulnérable à tomber dans des attitudes de violence ou à en être victimes. C’est une stratégie pour rendre effectif le droit à la culture car on se souvient que le septième art est destiné à un secteur privilégié, de ceux qui ont les ressources pour y accéder.

En fait, a déclaré Brugada, nous sommes le premier bureau du maire à avoir promu le cinéma de manière pertinente, «avec plus de 500 fonctions que tous les théâtres commerciaux qui existent à Iztapalapa, avec le programme Cinéma sous les étoiles, dans lequel nous avons rassemblé des milliers de personnes. des colons ».

Les installations scolaires font partie du projet Utopías, qui vise à transformer de grands espaces en centres de culture, de sports et de loisirs créés à la fin de l’année dernière, qui n’ont pas été inaugurés en raison de la pandémie.

Les cinq utopies sont situées à San Miguel Teotongo, Xalpa, Santa Cruz Meyehualco, dans le centre sportif Francisco I.Madero et dans la ville de San Lorenzo, des espaces situés dans des zones difficiles d’Iztapalapa, où nous devons faire plus d’investissements sociaux et transformer la situation en qui est vécu.

L’inauguration virtuelle de l’École de cinéma et de photographie communautaire de Pohualizcalli-Casa de las Historias aura lieu à 11 heures avec transmission sur le site Web de la mairie d’Iztapalapa.