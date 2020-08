L’écran de fumée de l’industrie du vêtement est basé sur la pollution de l’environnement

Journal La Jornada

Mardi 25 août 2020, p. 7

Nous sommes certainement au milieu d’une urgence mondiale, mais un regard sur le fonctionnement de l’industrie de la mode pourrait nous faire changer d’avis.

Cette année, environ 100 millions de vêtements seront produits.

Pour fabriquer tous ces vêtements, l’industrie dépendra fortement du charbon pour l’électricité et le chauffage, et les deux tiers des tissus utilisés seront dérivés de combustibles fossiles. Presque tout le matériel (97%) proviendra de sources vierges, et une fois fabriqués, les vêtements seront expédiés vers leur destination, par avion ou par bateau, brûlant du carburant au fur et à mesure.

Un nouveau rapport de l’organisation de défense de l’environnement Stand.earth publié par The Independent, a révélé le besoin urgent pour les marques de mode de cesser d’utiliser des combustibles fossiles. Avec une liste d’articles non négociables, l’organisation permet à l’industrie de la mode de couper ses liens avec les produits pétroliers.

En 2018, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a signalé que les émissions mondiales nettes de dioxyde de carbone (CO2) d’origine humaine devraient chuter de 45% par rapport aux niveaux de 2010 d’ici 2030, objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 ° C

Si nous n’atteignons pas cet objectif et que la température atteint 2 degrés ou plus, les scientifiques prédisent que nous pourrions subir une perte presque totale de récifs coralliens et un océan Arctique presque sans glace, une augmentation des températures extrêmes, des pénuries d’eau et la nourriture, entre autres changements environnementaux nuisibles à la vie.

En raison de ses vastes ressources, l’industrie de la mode est responsable de 5 à 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, avec une perspective d’augmentation de 30% d’ici 2030. Mais la mode, avec tous ses miroirs et fumer, elle est très douée pour dessiner une image d’elle-même compatible avec l’environnement.

En février, Burberry (une marque célèbre pour avoir brûlé son inventaire invendu) a déclaré que sa collection automne-été serait certifiée sans carbone, tandis qu’en 2019, Gucci se présentait comme une marque entièrement sans carbone. Les proclamations du label italien sont à certains égards plus impressionnantes que d’autres, car leurs calculs incluent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, tandis que d’autres se concentrent uniquement sur leurs magasins et bureaux.

Émissions de carbone dans les chaînes d’approvisionnement

Vingt-trois ans après la négociation du protocole de Kyoto, il n’y a vraiment aucune excuse pour ne pas contrôler la quantité de carbone produite par votre chaîne d’approvisionnement, estime Gary Cook, directeur de Stand.earth.

Bien que Gucci inclue les chaînes d’approvisionnement dans ses calculs, la marque s’appuie sur les compensations carbone pour atteindre son statut de neutralité, ce que le rapport souligne comme une erreur car elles ne font rien pour remplacer la demande de combustibles fossiles ou éliminer la pollution qu’elles génèrent.

La compensation n’est que l’un des nombreux mauvais tours énumérés dans le rapport. D’autres incluent le passage au gaz, le charbon aux énergies renouvelables, et non le charbon au gaz, note-t-il; planter des arbres tout en produisant toujours des émissions comme d’habitude, et s’appuyer sur la stratégie de transport de l’épurateur, permettant aux marques de continuer à utiliser des carburants hautement toxiques qu’elles rejettent ensuite dans la mer.

Les rapports et les avis de l’industrie sont souvent vagues, ce qui laisse beaucoup de place aux marques pour se promener dans les limites fixées et revendiquer le succès quand il n’y en a pas.

L’accent mis par Stand.earth sur les marques absorbant les coûts et la responsabilité est vital, surtout après que de nombreuses entreprises ont laissé leurs fournisseurs assumer le fardeau financier de la pandémie. Les marques de mode doivent repenser leurs relations avec les fournisseurs, abandonnant la tarification du coût unitaire le plus bas comme stratégie principale, dit Cook. Les marques internationales doivent s’associer à leurs fournisseurs pour partager les coûts et travailler ensemble pour changer les politiques énergétiques à l’échelle nationale.

Le rapport Stand.earth est complet et ferme sur les actions que les marques doivent entreprendre pour rompre leurs liens avec les énergies fossiles. Le document se concentre sur la réalisation de changements réalisables dans les paramètres du système mondial actuel de la mode. Des plans d’action indépendants comme celui-ci, appuyés par une législation, peuvent ouvrir la voie à une industrie moins nocive.