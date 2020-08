Frontier Developments a révélé que Jurassic World Evolution: Complete Edition arrivera sur Nintendo Switch en novembre. Basé sur la franchise à succès Jurassic Park et en prenant des histoires de tous les films de la première trilogie et des films les plus récents de Jurassic World, le jeu est essentiellement un titre de gestion de zoo qui vous permet de créer votre propre version du parc emblématique. Le jeu comprend le travail vocal d’acteurs familiers dans les films ainsi que tous les dinosaures mentionnés et montrés dans toute la série de films. Ainsi que d’autres non explorés, vous aurez tendance à presque tous les types de créatures tout en essayant de gagner un peu d’argent dans le processus. Profitez de la bande-annonce et des informations ajoutées ci-dessous car le jeu sortira le 3 novembre 2020.

Crédit: Frontier Developments

Rempli de tous les DLC sortis depuis son lancement, Jurassic World Evolution: Complete Edition comprend les trois extensions narratives majeures: Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park, Jurassic World Evolution: Claire’s Sanctuary et Jurassic World Evolution: Secrets of Dr. Wu, ainsi que quatre packs de dinosaures et la collection de skins Raptor Squad. Les joueurs peuvent s’immerger dans tous les aspects de leur propre monde jurassique en prenant le contrôle des opérations sur la légendaire Isla Nublar et les îles environnantes de l’archipel de Muertes. Avec le destin du parc à portée de main, les joueurs peuvent construire des attractions, ainsi que des installations de confinement et de recherche tout en bio-ingénieur de nouvelles espèces de dinosaures qui pensent, ressentent et réagissent intelligemment à leur environnement. Guidé par des personnages clés des films, dont le Dr Ian Malcolm (Jeff Goldblum), Le Dr Alan Grant (Sam Neill), Le Dr Ellie Sattler (Laura Dern), Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) et le Dr Henry Wu (BD Wong), les joueurs peuvent mettre leurs compétences en construction et en gestion à l’épreuve. Avec plusieurs façons de jouer, les joueurs peuvent choisir de contrôler la situation dans son ensemble avec des options de gestion profondes et accessibles ou de faire face à des défis sur le terrain ou dans les airs dans un gameplay basé sur l’action. Chaque choix mène à un chemin différent et des défis spectaculaires surgissent lorsque «la vie trouve un chemin».

