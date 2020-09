Dans une récente interview, Lee Dong-wook a parlé franchement de la façon dont il avait tenté d’éviter de chevaucher son personnage masculin gumiho dans Tale of the Nine Tailed avec son acte bien-aimé de Grim Reaper dans Goblin.

Écrit par



Bureau Pinkvilla



1970 lit Mumbai Publié: 16 septembre 2020 16h15 Lee Dong Wook RÉVÈLE comment il a essayé de différencier son conte des personnages à neuf queues et gobelins

Lee Dong-wook est de retour pour bénir nos écrans de télévision avec son prochain K-drama est Tale of the Nine Tailed, qui met également en vedette Jo Bo-ah. Dans la série tvN, Dong-wook joue Yi Yeon, un homme gumiho (un renard à neuf queues mythique) qui vit maintenant dans la ville tout en voyageant entre ce monde et la pègre travaillant comme juge, punissant les monstres qui perturbent le monde des vivants. . De plus, Bo-ah joue le rôle d’un directeur de production déterminé à traquer Yeon.

Dans une récente interview avec 1st Look via Soompi, l’acteur de 38 ans a parlé franchement de la façon dont il avait essayé de rendre son personnage dans Tale of the Nine Tailed différent de son acte bien-aimé de Grim Reaper dans Guardian: The Lonely and Great God aka Goblin . Dong-wook a avoué que son personnage masculin gumiho avait l’air roman, les gens lui disant que le rôle lui convenait. Par conséquent, Dong-wook voulait se défier. “Mon personnage de Grim Reaper dans Goblin a reçu beaucoup d’amour, alors je craignais que Yi Yeon de Tale of the Nine Tailed ne se chevauche dans certains détails ou en termes d’apparence. Je ne voulais pas que les téléspectateurs aient du déjà vu, alors je a essayé d’éviter quelque chose de similaire », a révélé la star de Touch Your Heart à 1st Look.

Dong-wook a admis qu’il n’est pas facile de montrer des variations avec des personnages qui ont vécu plus de mille ans et qui continuent à faire des allers-retours entre le monde des vivants et l’au-delà ainsi qu’entre le passé et le présent. Par conséquent, Dong -wook fait de son mieux.

Êtes-vous impatient de voir Lee Dong-wook en tant que gumiho masculin dans Tale of the Nine Tailed? Partagez votre enthousiasme avec nous dans la section commentaires ci-dessous.

LIRE AUSSI: Lee Dong Wook RÉVÈLE pourquoi il a choisi de jouer dans Tale of the Nine Tailed: J’aime le concept d’un gumiho masculin

Avec également Kim Bum dans le rôle du demi-frère de Yi Yeon, Yi Rang, Tale of the Nine Tailed débutera le 7 octobre.

x Votre commentaire a été soumis à la file d’attente de modération