Turtle Rock Studios travaille toujours à leur successeur spirituel du Laissé pour mort série dans Retour 4 Sang, mais qu’en est-il de Left 4 Dead lui-même? Laissez-le à la communauté, qui a été occupée avec d’innombrables mods et ajouts au fil des ans, dont l’un est maintenant officialisé pour Left 4 Dead 2.

Bien que Valve n’ait pas détaillé ce qu’impliquera exactement la nouvelle mise à jour pour le jeu vieux de plus de dix ans, la mise à jour cherche à ajouter une carte de survie de l’original Left 4 Dead à Left 4 Dead 2 appelée The Last Stand, qui n’a jamais été officiellement portée. plus de. Il n’y a pas encore de date de sortie pour la mise à jour, mais cela plaira sans aucun doute aux fans qui ont maintenu le jeu en vie toutes ces années.

Pour l’instant, tout ce que nous avons, c’est l’introduction:

«Cela fait de nombreuses années que l’infection a frappé pour la première fois. Silence radio, aucun signe de vie, rien que des espoirs persistants… CEDA ne va pas nous sauver. Mais il y a de l’espoir! Quelques âmes courageuses ont poursuivi le combat contre toute attente, et bientôt nous pourrons tous bénéficier de leur résilience.