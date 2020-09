Nielsen a publié jeudi son nouveau classement hebdomadaire des titres en streaming, Netflix dominant à nouveau le top dix.

Pour la semaine du 10 au 16 août, «The Umbrella Academy» était une fois de plus la meilleure émission en streaming, bien que le nombre total de minutes diffusées cette semaine ait considérablement diminué par rapport à la semaine précédente, passant de 3 milliards à 1,8 milliard de minutes.

Le classement de Nielsen est basé sur le nombre de minutes que les consommateurs ayant accès aux plates-formes diffusent pendant la semaine. Jusqu’à présent, seuls Amazon et Netflix sont mesurés. Cette semaine marque juste la deuxième fois que Nielsen publie de tels classements. Il convient également de noter que les streamers comme Netflix et Amazon ne publient pas leurs propres numéros de streaming internes et ceux-ci sont basés sur les estimations de Nielsen.

“The Legend of Korra” est également entré dans le top 10 cette semaine-là, la série abandonnant les 50 épisodes sur Netflix le 14 août. La série a quand même réussi à se classer huitième au classement général de la semaine, bien qu’elle ne soit disponible que trois des sept jours mesurés. avec 558 millions de minutes diffusées. De même pour le film Netflix «Project Power», qui a également fait ses débuts le 14 août mais s’est classé quatrième avec 905 millions de minutes, tandis que le film Netflix «The Lost Husband» s’est classé septième avec 668 millions de minutes.

Les émissions de bibliothèque comme «Shameless», «The Office», «Grey’s Anatomy», «Criminal Minds», «NCIS» et «New Girl» composaient le reste du top 10.

Cependant, la comparaison entre les films et les séries n’est pas exactement de pommes à pommes. “Project Power” dure 114 minutes, tandis que “The Lost Husband” arrive à 109 minutes. Étant donné que regarder ne serait-ce que quelques épisodes d’une série d’une demi-heure ou d’une heure constituerait un engagement de temps beaucoup plus important, il n’est pas surprenant de voir les films apparaître plus haut dans le classement que certaines émissions.

Nom du programme Nombre d’épisodes Minutes (Millions) THE UMBRELLA ACADEMY 20 1808 SHAMELESS 120977 LE BUREAU 192975 PROJECT POWER 1905 GREYS ANATOMY 361869 CRIMINAL MINDS 277704 LE MARI PERDU 1668 LA LÉGENDE DE KORRA 50558 NCIS 353475 NOUVELLE FILLE 146 360