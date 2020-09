L’année dernière, LEGO a célébré le 30e anniversaire de Tim Burton Homme chauve-souris film en sortant une version massive de 3 306 pièces de la Batmobile blindée et armée de The Dark Knight. Cette année, ils emmènent la version LEGO du Caped Crusader dans le ciel avec un énorme LEGO Batwing qui demandera à vos amis où vous vous procurez ces merveilleux jouets. Jetez un œil au LEGO Batwing ci-dessous et découvrez quand vous pourrez mettre la main dessus.

LEGO Batwing

S’inspirant du véhicule vu dans la version grand écran de Batman de 1989, le nouveau LEGO Batwing permet aux fans de reconstruire le vaisseau volant qui prend la forme du symbole emblématique de The Dark Knight. Composé de 2363 pièces et mesurant plus de 4 pouces de haut, 20 pouces de long et 22 pouces de large, le LEGO Batwing dispose d’un intérieur complet, d’un auvent amovible et de volets aérodynamiques mobiles.

Il y a aussi des œufs de Pâques pour surprendre les constructeurs, comme un écran avec les ballons à gaz du Joker et une étiquette «Bat Engine» sur le moteur du véhicule. Bien qu’ils ne soient pas vraiment surprenants lorsque LEGO vous en parle directement, j’espère qu’il y a plus que cela.

En plus du LEGO Batwing lui-même, vous obtiendrez également des figurines de Batman, du Joker dans son smoking et son pantalon à carreaux, et un goon boombox, le tout sur une base cool ressemblant à l’architecture de Gotham City. Mais la vraie particularité est une brique spéciale qui permet aux fans d’accrocher en toute sécurité le Batwing sur leur mur pour un affichage ultime.

Le LEGO Batwing coûte 199,99 $ et sera disponible à tout le monde sur LEGO.com et dans les magasins LEGO sur 1er novembre.

