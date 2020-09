En ces temps de quarantaine, nous recherchons tout ce qu’il faut pour nous divertir, qu’il s’agisse de regarder un bon film ou une bonne série, d’écouter un disque ou tout simplement d’entrer dans l’un des cours disponibles en ligne. Mais une bonne option sera toujours de créer quelque chose de vos propres mains, Et quoi de mieux que de monter l’un des ensembles impressionnants que LEGO lance sur le marché, mais maintenant ils ont fait sauter le mur avec la surprise qu’ils ont révélée à propos de Harry Potter.

Ce n’est pas la première fois que la marque danoise de jouets collabore avec la saga du jeune sorcier, car il y a quelque temps, on nous a présenté l’immense château de Poudlard, la grande salle à manger où les maisons de Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle se rencontrent et même recréé des moments emblématiques de certains films avec des blocs de construction populaires. Tout pour faire partie du monde magique de la saga.

Vous pouvez également lire: PATRONUM EXPECT: VÉRIFIEZ LES NOUVEAUX ENSEMBLES HARRY POTTER POUR LANCER LEGO

LEGO nous ramène dans le monde magique de Harry Potter

Cependant, Ce LEGO 2020 apporte un projet plus ambitieux inspiré de Harry Potter. Si vous lisez les livres ou regardez les cassettes, vous vous souviendrez sûrement du fameux Chemin de Traverse, cette rue emblématique où les jeunes étudiants en magie et en sorcellerie ont tout obtenu pour l’année scolaire magique – vous savez, que leur baguette, que le chaudron, les ingrédients pour les potions, les livres et même les animaux, il y avait tout là-bas.

Eh bien pMaintenant, nous avons la chance de recréer cet endroit fou dans le monde magique dans le confort de notre maison avec un ensemble spectaculaire qu’aucun fan du jeune magicien ne peut manquer. C’est une version assez fidèle de la ruelle que nous avons vue dans tous les films, qui a plus d’un mètre de large et comprend une quantité non négligeable de 5000 pièces – Maintenant oui, il n’y a aucun prétexte pour dire qu’il s’ennuie.

De plus, des figurines exclusives viendront

Et c’est à ce moment que les choses deviennent très intéressantes, car vous pouvez recréer certains des moments préférés de la saga des films Harry Potter, comment découvrir les baguettes dans la boutique Ollivanders, visitez la librairie Flourish & Blotts où Gilderoy Lockhart a signé quelques autographes sur la deuxième cassette, et même chercher une potion d’amour dans la salle de plaisanterie des frères de Ron, Weasleys Wheezes.

L’ensemble comprend également 14 figurines, dont de nouvelles versions des personnages principaux. Harry, Ron, Hermione, Rubeus Hagrid, Draco et Lucius Malfoy, Gilderoy Lockhart, Ollivander et bien sûr, George et Fred Weasley, afin que vous puissiez organiser différentes aventures et situations avec eux. Comme si cela ne suffisait pas, à l’intérieur de ces figurines viendront deux personnages jamais vus auparavant sous forme de LEGO, en tant que photographe pour le Daily Prophet et le propriétaire du glacier dans la ruelle, Fortescue floréenne.

Où puis-je acheter cette merveille et combien ça coûte?

Si vous vous frottez les mains juste en regardant cet incroyable ensemble Harry Potter, On vous a dit que depuis quelques jours il était déjà disponible sur le site officiel de LEGO et heureusement pour les Potterheads, il est arrivé au Mexique. Bien sûr, nous vous prévenons que vous devrez retirer toutes les économies de Gringots, car Cette merveille coûte 8599 pesos mexicains, mais nous vous assurons que cela en vaut la peine.

Si vous souhaitez l’acheter, vous pouvez le faire en cliquant ICI. Mais comme ils recherchent même dans le chapeau de tri une paire de morlacos, ilest-ce que nous laissons une vidéo où James et Oliver Phelps –Les acteurs qui ont joué Fred et George Weasley dans les films- Ils nous disent tous les détails de ce spectaculaire Chemin de Traverse fait avec des blocs LEGO:

Voir sur YouTube