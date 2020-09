Il semble qu’il y a toute une vie que le monde est devenu obsédé par la série de docu Netflix Roi tigreet le regard bizarre sur la vie du gardien de zoo Joe Exotic a dominé la conversation culturelle pendant des semaines. Vous trouverez peut-être cela difficile à croire étant donné à quel point le monde a radicalement changé depuis lors, mais la série de sept épisodes de Tiger King n’a chuté qu’il y a moins de six mois.

Le buzz s’est quelque peu dissipé depuis lors, alors que de nombreux autres développements dignes d’intérêt ont dominé les manchettes, mais il y a encore de multiples adaptations scénarisées dans le travail, bien qu’aucune d’entre elles ne mettra en vedette Dwayne Johnson après qu’il soit trop tard à la fête. acquérir les droits.

PLUS SUR LE WEB

Cliquez pour agrandir

Kate McKinnon jouera le rôle de Carole Baskin dans une émission actuellement organisée à NBCUniversal, tandis que Rob Lowe et le créateur américain d’Horror Story Ryan Murphy font équipe pour un autre. Cependant, le plus intrigant est de loin la série qui mettra en vedette Nicolas Cage dans le rôle de Joe Exotic, ne serait-ce que parce que ce mariage particulier d’acteur et de personnage a le potentiel d’être quelque chose de vraiment spécial ou de complètement fou, et de toute façon ce ne sera rien. autre que fascinante à regarder.

La version de Cage a été initialement installée chez CBS, mais maintenant, Amazon est intervenu pour aider à la production de la série de huit épisodes, vraisemblablement dans le but de la faire débuter exclusivement sur leur service de streaming. Si le leader se jette la tête la première dans le rôle et ne le téléphone pas comme la majorité de ses performances récentes, alors l’idée de le voir se pavaner comme Roi tigreJoe Exotic sera facilement l’une des choses les plus importantes et probablement les meilleures à se produire à la télévision pendant très longtemps.