Katy Perry était dans «l’endroit le plus sombre» lorsqu’elle a lutté contre la dépression.

La hitmaker «Smile» admet qu’elle a traversé une période très sombre alors qu’elle luttait contre sa carrière et sa vie personnelle.

Elle a déclaré: « J’ai commencé à écrire ces chansons quand j’étais dans mon endroit le plus sombre. J’étais cliniquement déprimée, je n’avais même pas d’épisodes de dépression, c’était comme si je ne pouvais pas sortir du lit … je pense que c’était un combo de beaucoup de choses. En 2017, ma carrière ne répondait pas vraiment à mes attentes personnelles, les choses ont commencé à changer et j’avais rompu avec Orlando [Bloom].

«Je n’étais plus défoncé par mes propres réserves et je me suis dit: ‘Oh wow, j’ai donné toute la responsabilité de ma valeur personnelle vers l’extérieur.’ ‘

Et la chanteuse de 35 ans – qui a récemment accueilli sa fille Daisy Dove avec son fiancé Orlando Bloom – est tellement « reconnaissante » qu’elle n’y est pas allée quand elle a eu des problèmes de santé mentale.

S’exprimant sur CBS This Morning, elle a ajouté: « Vous commencez à penser à des choses comme ça et si je faisais ça, j’aurais en quelque sorte le dernier mot ou je serais capable de contrôler le chaos et la tristesse. Je suis tellement reconnaissante que cela n’ait pas été fait. t aller là-bas. »

Katy avait précédemment insisté sur le fait qu’elle ne s’inquiétait pas de l’équilibre entre la maternité et sa carrière, car elle pensait que les femmes étaient faites pour pouvoir gérer les deux côtés.

S’exprimant avant d’accoucher, elle a déclaré: « Je me suis dit: ‘Je ne sais pas comment faire ça. Ça va casser. Je ne suis pas très maternelle. Je le suis, d’une certaine manière, mais quand il s’agit de pleurer , la tristesse et comme ce genre de trucs.

«Je me dis: ‘Je ne sais pas quoi faire … Après avoir fait une tonne de travail et continué ce voyage, je me suis dit’ Je suis prêt. ‘ Je ne veux jamais choisir entre être maman et faire ce que j’aime. C’est tellement archaïque. Je pense que la … raison pour laquelle les femmes ont la responsabilité de créer une autre vie est qu’elles peuvent … tout faire. . Il ne s’agit donc pas de choisir, mais d’équilibrer. «