Photo par Ian MacNicol / .

Neil Lennon a révélé que bien que le nouveau garçon celtique Albian Ajeti fasse tous les bons bruits pour le moment, il n’est pas encore assez en forme pour le moment.

Les Bhoys ont dépensé 4,5 millions de livres sterling [BBC Sport] lors de la signature de l’ancien attaquant de West Ham United le mois dernier.

Et bien qu’il n’ait géré jusqu’à présent que 66 minutes de football pour le Celtic, le joueur de 23 ans a quand même réussi à marquer deux fois dans toutes les compétitions.

Les premiers signes indiquent que Lennon et Nick Hammond ont trouvé un très bon buteur, et le manager irlandais est certain qu’il y a beaucoup plus à venir de l’attaquant suisse – qui est en mission internationale – mais pas tant que son conditionnement n’est pas assez fort.

7 footballeurs les plus enclins aux blessures

mariée

659264

7 footballeurs les plus enclins aux blessures

/static/uploads/2020/09/636195_t_1599255235.jpg

636195

centre

Il a déclaré au site officiel des Hoops: «Il a juste besoin de se mettre en forme et de se conditionner. Il a longtemps cessé de jouer au football régulier et a ensuite passé des vacances avant de venir chez nous, donc en termes de niveau de forme physique, il est déçu. Les fans ont vu des camées de ce qu’il va apporter à l’équipe.

«Il y a plus de cela à venir de lui. Il a maintenant deux semaines, mais il doit partir avec la Suisse, mais nous avons clairement indiqué qu’il avait besoin de plus de conditionnement. Il ressemble à un grand joueur. Il a encore un peu de retard en termes de forme physique.

Avant de déménager à Glasgow, Ajeti n’avait pas joué de match de football senior compétitif depuis janvier, lors de la défaite de West Ham en FA Cup face à West Brom.

Mais même avec beaucoup de rouille, il est clairement déjà un niveau au-dessus de certains défenseurs de la Premiership et ce sera fascinant de voir à quel point il est efficace quand il frappe à 100%.

Le Celtic, qui a six points derrière les Rangers avec deux matchs en main, est absent du comté de Ross samedi prochain.

Photo de Steve Welsh / Piscine via .

Dans d’autres nouvelles, “ Je ne vais pas mentir les gars, fous ”: les fans de Leeds ne peuvent pas croire à quel point l’ancien joueur était bon hier soir