Photo de Tim Clayton / Corbis via .

Selon des informations rapportées par Everton, West Ham United et Crystal Palace, la cible d’Iago Herrerin est libre de partir cet été, a déclaré à El Desmarque son entraîneur de l’Athletic Bilbao Gaizka Garitano.

À l’âge de 32 ans, le temps presse pour le gardien de but d’origine basque au plus haut niveau et il semble avoir décidé de jouer autant de football en équipe première que possible avant d’être obligé de raccrocher ses gants.

Herrein n’a fait que quatre départs en Liga en 2019/20.

Et il sera pleinement conscient que son remplaçant entre les bâtons, le jeune Unai Simon, est peut-être le jeune buteur le plus talentueux de toute l’Espagne.

De plus, avec l’encre qui sèche sur un nouveau contrat à long terme, Simon a un long avenir en tant que premier choix d’Athletic.

Marca a même suggéré que Herrerin, diplômé de l’académie d’athlétisme, pourrait être autorisé à partir gratuitement après 15 ans de bons et loyaux services, avec Everton, West Ham et Palace parmi ceux qui sont prêts à lui offrir un nouveau départ loin des collines de la Pays Basque.

Et Garitano, dont l’équipe athlétique est toujours prête à affronter ses rivaux locaux, la Real Sociedad lors de la finale retardée de la Copa del Rey, a ouvert la porte à Herrerin pour faire un adieu émotionnel.

“L’intention est que Iago parte – nous sommes tous les deux d’accord”, déclare l’ancien patron de Valladolid et du Deportivo.

Photo par Joan Gosa / Urbanandsport / NurPhoto via .

«Il veut une nouvelle destination et c’est pourquoi nous espérons que quelque chose sera bientôt convenu, pour qu’il puisse quitter l’Athletic.»

Si Herrerin veut jouer semaine après semaine, un déménagement en Grande-Bretagne n’est peut-être pas la meilleure idée.

Carlo Ancelotti est toujours un grand fan de Jordan Pickford même si le numéro un anglais a regardé moins Neville Southall et plus Espen Baardsen ces derniers mois.

West Ham et Palace, quant à eux, peuvent tous deux compter sur Lukasz Fabianski et Vicente Guaita entre les postes, avec Darren Randolph, David Martin et Wayne Hennessey en renfort.

Photo par Denis Doyle / .

