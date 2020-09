L’Argentin sera sous le commandement de l’équipe technique néerlandaise pour la première fois

Leo Messi et Ronald Koeman se rencontreront pour la deuxième fois et cette fois dans une formation formelle et en tant que joueur de Barcelone en uniforme. La dernière fois qu’ils l’ont fait Messi a regardé plus à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’équipe, étaient les temps avant célèbre burofax.

Après toute la telenovela, l’entraînement de lundi sera le premier jour où Messi est placé sous les ordres de l’entraîneur.

Il est évident que Maintenant, les choses sont différentes et le Néerlandais veut savoir ce qui se passe dans la tête de l’Argentin Même si Il en a marre de la direction du Barça, il n’a pas l’intention de renoncer à l’année pour perdu et cela s’appliquera avec tout à obtenir des diplômes dans cette dernière partie de votre carrière.

Messi veut continuer à gagner et sera aux commandes du staff technique du néerlandais que cherchera à fusionner un bon nombre de jeunes avec des acteurs établis du premier ordre mondial, parmi eux, Leo.

Le principal défi de Koeman sera de convaincre Messi avec son projet sportif ça a l’air très sérieux, du moins avec le staff technique avec lequel il s’est entouré pour affronter la révolution barcelonaise.