Dans les nouvelles de TMI d’aujourd’hui: le personnel Goop de Gwyneth Paltrow aurait senti le vagin de la star afin de créer la tristement célèbre bougie parfumée au vagin de la marque.

Le chef de Goop, Shaun Kearney, a apparemment fait la révélation dans une interview avec le magazine britannique Closer publiée mardi 1er septembre.

“Pour l’équipe Goop, sentir le vagin de Gwyneth est devenu juste un autre jour au bureau”, aurait déclaré Kearney au point de vente. “Elle est l’incarnation ultime de la marque, et cela signifie assurer son authenticité avec les produits.”

Il a ajouté que le bureau de Goop est unique et ne ressemble à aucune autre entreprise. “Vous trouverez des membres du personnel assis à leur bureau avec un tas d’aiguilles dans le visage ou portant un collier vibrateur tout en discutant des jouets sexuels qui leur ont donné le meilleur orgasme ce week-end”, a-t-il ajouté.

“C’est l’environnement le plus hilarant, merveilleux et fou”, aurait-il déclaré au tabloïd.

Plus tôt cette année, la société a fait la une des journaux pour sa bougie “This Smells Like My Vagina”, qui est vendue exclusivement sur le site Web de Goop et est censée sentir le vrai vagin de l’actrice.

La bougie vaginale de 10,5 oz, au prix de 75 $, s’est vendue en 24 heures.

La bougie est le résultat d’une blague entre le parfumeur Douglas Little et Paltrow. Alors qu’elle travaillait sur un parfum, elle aurait dit: “Euhhh … ça sent comme un vagin.”

Selon la description du produit du site Web Goop, la bougie sent le géranium, les agrumes, la bergamote et les absolus de cèdre. C’est aussi “juxtaposé à la rose de Damas et à la graine d’ambrette qui nous fait penser à la fantaisie, à la séduction et à une chaleur sophistiquée”.