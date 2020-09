Cela fait 19 ans depuis l’attaque des Twin Towers à New York. À 8 h 46, le mardi 11 septembre, le premier Boeing 767 s’est écrasé dans la tour nord du World Trade Center dans la métropole américaine. Environ 15 minutes plus tard, le deuxième avion a percuté la tour sud.

Les données officielles font état de 2 996 morts et de plus de 6 000 blessés.

17 ans après l’un des épisodes les plus tragiques vécus aux États-Unis, de nouvelles images de ce moment sont apparues https://t.co/gcVxxtyjvF – Sopitas (@sopitas) 6 septembre 2018

Le lendemain – et les semaines qui ont suivi – le Couvertures de magazines Ils ont encadré le moment, envoyé un message ou montré leur deuil. Les rédacteurs en chef et les journalistes essayaient de capturer l’un des moments les plus complexes de l’histoire; comme l’a écrit Ted Spiker: «Les magazines ont capturé ce que le pays ressentait, de la terreur et de la tristesse à l’espoir et à la fierté. En fin de compte, ils ont fait ce qu’un magazine fait de mieux, communiquer les émotions sur une seule page. «

Partons en voyage dans le temps et souvenons-nous les couvertures les plus emblématiques du 11 septembre.

1: Newsweek (12 septembre 2001)

Ce fut la première couverture à arriver sur les étagères. Une édition spéciale de Newsweek qui a pris l’une des photographies les plus impressionnantes. Accompagnant tout, l’heure de l’attaque.

2: TIME (14 septembre 2001)

C’était la première fois que le magazine TIME changeait les bordures rouges traditionnelles pour une bordure noire.

3: États-Unis Nouvelles (14 septembre 2001)

Une des photographies les plus scandaleuses. Comme Newsweek, ils ont pris le temps de l’attaque comme référence

4: Businessweek (24 septembre 2001)

« Un acte de guerre », « Comment lutter contre le terrorisme? » et «Quelle est la prochaine étape pour le Moyen-Orient?»; un petit avant-goût de ce qui allait se passer dans le futur.

5: La Nouvelle République (24 septembre 2001)

« C’est arrivé ici. » Un message puissant aux citoyens américains.

6: New York Magazine (24 septembre 2001)

La photographie finirait par être très importante. La célèbre ligne d’horizon de la ville a changé à jamais et l’image est devenue un symbole de perte; mais aussi d’espoir. «C’était une attaque contre nous», écrivaient les éditeurs.

7: The New Yorker (24 septembre 2001)

Une image qui a été enregistrée dans la mémoire historique de la ville. Simple – deux couleurs – mais avec un message inoubliable.

8: People Magazine (24 septembre 2001)

« Un rappel de la puissance et de l’excitation qui accompagnent le temps d’arrêt », a écrit Ted Spiker.

9: Sports Illustrated (24 septembre 2001)

La semaine où les sports se sont arrêtés.

10: ESPN Magazine (1er octobre 2001)

ESPN a décidé d’oublier les athlètes et de « se concentrer sur les vrais héros ». Ceux qui l’avaient entre les mains, se souviennent que sur la couverture arrière, il y a une photographie d’un drapeau des États-Unis sur une casquette de baseball; qui était égal ou plus puissant.

C’est l’éditorial complet qui a prêté leurs paroles à la couverture.

19 ans après ce qui s’est passé, le monde est différent. Comment cet événement aurait-il été vécu à l’ère numérique? Que se serait-il passé sur Twitter? Sur Facebook?