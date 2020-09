Les 15 meilleures statues de Batman jamais réalisées

Comingsoon.net a compilé une liste des 15 meilleures statues de Batman jamais réalisées pour célébrer le Batman Day! Découvrez-le ci-dessous!

Bruce Wayne alias le croisé à cape alias le chevalier noir alias le plus grand détective du monde alias Homme chauve-souris fait sa première apparition dans Detective Comics en 1939. Depuis lors, le succès du personnage sur la page, le petit écran et les grands ont fait de tous ses titres des noms connus. L’histoire d’un garçon orphelin qui a grandi et a utilisé son héritage pour sauver les citoyens de Gotham en tant que justicier a résonné et continue de résonner avec des milliards.

Dire que Batman est emblématique est un euphémisme. À bien des égards, il est le super-héros ultime – il n’est qu’un mec. Un mec hyper intelligent et en bonne forme physique. Comme nous, il n’est pas venu d’une autre planète ou n’a pas obtenu de pouvoirs dans un accident bizarre, et cela nous fait nous sentir capables – peut-être pouvons-nous aussi défendre la justice? Quoi qu’il en soit, ce jour, Batman Day, est célébré dans le monde entier pour honorer peut-être le personnage de bande dessinée le plus intemporel de tous les temps. Voici 81 ans et 81 de plus! Cela dit, nous avons compilé une liste des 15 meilleures statues de Batman jamais réalisées afin que chaque 21 septembre, vous puissiez sortir ces chiots, les mettre sur votre manteau et saluer le chevalier noir.

1) Batman 1989 (Sideshow)

« Je veux que vous parliez de moi à tous vos amis … Je suis Batman. »

Tiré du film révolutionnaire de Warner Bros., réalisé par Tim Burton, Sideshow Collectibles présente la figurine Batman Premium Format (TM) de Michael Keaton 1989 Film Version.

Sous le vaste domaine de Wayne Manor, l’industriel millionnaire Bruce Wayne se transforme en son alter ego combattant le crime et descend un escalier habité par des chauves-souris dans le sanctuaire caché de la Batcave. Fabriquée à l’échelle 1: 4, cette sculpture dynamique capture la représentation par excellence de Batman par l’acteur Michael Keaton, avec une ressemblance de portrait époustouflante, un costume emblématique fidèle à l’écran avec un symbole de chauve-souris, une ceinture utilitaire et une cape en tissu. Le dernier espoir de Gotham City repose sur le justicier noir, alors qu’il se prépare à danser avec le diable au clair de lune pâle …

2) Frank Miller Batman (DC Direct)

Basé sur l’art de la légende de la bande dessinée, Frank Miller, une toute nouvelle série DC Designer: la statue de Batman. Cette impressionnante statue à l’échelle 1: 6 met en valeur le look ravagé, graveleux et emblématique de l’histoire de Miller’s The Dark Knight Returns. De la bande dessinée à la statue en polyrésine 3-D, cette pièce est un véritable témoignage de l’impact qu’une bande dessinée peut avoir sur des générations de fans.

3) Batman Sanity (XM Studios)

L’artiste Batman préféré des fans, David, s’est associé à XM pour livrer Batman Sanity. Une composition incroyable et parfaitement équilibrée des meilleurs méchants de Batman entourant le chevalier noir, le narguant sans cesse le poussant à bout. Mais c’est Batman. Et sa volonté mentale et sa détermination sont peut-être sa plus grande capacité. Cette œuvre d’art témoigne de la volonté de fer du chevalier noir de ne jamais franchir la ligne et de conserver sa raison même lorsqu’il est entouré par le mal le plus sombre.

4) Batman (Sideshow)

«Je suis le Batman. C’est ma ville. La nuit, cela m’appartient.

Criminels de Gotham, méfiez-vous! Sideshow présente la figurine Batman Premium Format ™.

La figurine Batman Premium Format ™ est prête à rendre justice à sa ville, portant une version mise à jour de son costume emblématique. La figurine en polyrésine a un body tactique noir et gris sculpté avec une ceinture utilitaire dorée. La poitrine, les gantelets et les bottes de Batman sont texturés avec des éléments de dégâts de combat.

Le portrait du Caped Crusader est détaillé avec une expression sombre, encadré par son capot emblématique aux yeux blancs. La figurine Batman Premium Format ™ a également une cape en tissu sur mesure avec un câblage interne pour permettre des poses de cape personnalisées lors de l’affichage de la pièce.

5) Batman: Chut (Premier 1)

«J’ai promis sur la tombe de mes parents de débarrasser cette ville du mal qui leur a coûté la vie. Le jour, je suis Bruce Wayne, philantrope milliardaire. La nuit, des criminels, un lot lâche et superstitieux, m’appellent… Batman.

Prime 1 Studio présente le premier produit de MMDCBH-01: Batman de Batman: Chut. Batman: Chut est un arc d’histoire de bande dessinée 2002-2003 publié dans la série mensuelle Batman. L’histoire dépeint un mystérieux harceleur, la tête enveloppée dans des bandages, appelé Hush, qui semble déterminé à saboter Batman de loin, et utilise de nombreuses apparitions d’invités de méchants de Batman. Inspiré par l’art de Jim Lee, Batman mesure environ 24 pouces de hauteur. C’est un must pour tous Batman: Chut Ventilateurs.

6) Batman: La série animée (Sideshow)

« Je suis un combattant du crime pour l’égalité des chances! »

Sideshow présente le premier objet de collection DC de la collection de la série animée, la statue de Batman.

Inspiré des apparences animées emblématiques de Batman, cet objet de collection capture le mouvement dynamique et l’énergie bourrée d’action du Caped Crusader dans un style artistique bien-aimé. La statue de Batman mesure 16 pouces de hauteur, représentant le chevalier noir faisant un saut en courant depuis une base sur le toit de Gotham alors que les chauves-souris prennent leur envol dans la nuit.

La statue de Batman en résine présente un costume sculpté, stylisé pour capturer le mouvement et la silhouette saisissante du plus grand détective du monde. Son body gris a le symbole animé de chauve-souris sur la poitrine avec des gants et des bottes noirs, une cape noire sculptée et une ceinture utilitaire jaune. Le portrait de Batman présente un capuchon pointu aux yeux blancs et une expression déterminée alors que le héros se prépare à sauter des toits pour protéger sa ville du crime.

7) Batman Ninja (Premier 1)

« Batmobile et Batwing sont partis tous les deux mais j’ai toujours ce corps. »

Prime 1 Studio présente PMDCNB-01: Ninja Batman de Batman Ninja (Film d’animation). Des meilleurs créateurs du Japon, Batman Ninja est un film d’animation japonais réalisé par Junpei Mizusaki. Batman Ninja fait un voyage à travers les âges alors que la machine à déplacement dans le temps de Gorilla Grodd transporte nombre des pires ennemis de Batman au Japon féodal – avec le chevalier noir et quelques-uns de ses alliés. Les méchants reprennent les formes des seigneurs féodaux qui gouvernent la terre divisée, le Joker prenant la tête des factions en guerre. Alors que son armement de haute technologie traditionnel est épuisé presque immédiatement, Batman doit compter sur son intellect et ses alliés, y compris Catwoman et la famille élargie des chauves-souris, pour rétablir l’ordre dans le pays et retourner dans l’actuelle Gotham City.

8) Andy Kubert Batman (DC Direct)

L’écrivain / artiste légendaire Frank Miller est revenu à Batman avec Dark Knight III: The Master Race, en équipe avec l’artiste superstar Andy Kubert! Désormais, la statue DC Collectibles basée sur l’interprétation du chevalier noir par Kubert est de retour dans une nouvelle édition miniaturisée! Edition limitée à 5000 exemplaires. Mesure environ 7 « de haut.

9) Batman: pluie rouge (Mondo)

Batman Red Rain est un conte DC Comics Elseworlds, dans lequel le chevalier noir combat le tristement célèbre Dracula, devient finalement un vampire lui-même dans le processus. Inspiré de l’affiche du même nom de Francesco Francavilla, le Batman: pluie rouge statue dépeint Batman comme un vampire traquant la nuit et chassant son propre espèce, tout en essayant de conjurer sa propre faim de sang.

10) Batman: Arkham Knight (Premier 1)

«Je suis vengeance! Je suis la nuit! Je suis Batman! »

Prime 1 Studio est fier de présenter la version 1/3 de la MMDC-01BD: Batman Battle Damage. de Batman: Arkham Knight (Jeu vidéo 2015). Le chevalier noir doit défendre la ville qu’il avait juré de protéger, lorsque tous ses ennemis les plus meurtriers s’unissent pour le détruire la nuit d’Halloween avec l’épouvantail à la tête du groupe de voleurs. Cependant, tout en traitant le plan de l’Épouvantail avec l’aide de ses alliés, Batman doit combattre le mystérieux «» Arkham Knight »» qui semblait avoir un lien inconnu avec le Caped Crusader.

11) Batman contre Superman (Sideshow)

«Nous devons être prêts. Toi, moi, les autres… il y a une attaque venant de loin. «

Batman a toujours été un personnage préféré des fans de DC Comics. Après l’événement de la «mort» de Superman, Batman a appris le retour du supervillain Steppenwolf qui tente de combiner les boîtes mères réactivées et de remodeler le monde. Jouant un rôle crucial en tant que fondateur de la Justice League, il a recruté et inspiré tous les membres de la ligue pour sauver le monde. Pour célébrer la sortie du blockbuster épique de DC Comics, Sideshow et Hot Toys sont ravis de présenter la figurine de collection Batman à la sixième échelle de Ligue de justice.

Habilement conçu sur la base de l’apparence de Ben Affleck en tant que Batman dans Ligue de justice, la figurine à collectionner fidèle au film comprend deux têtes interchangeables comprenant une sculpture de tête nouvellement développée et une tête masquée, trois oculaires interchangeables et des visages inférieurs capturant les expressions faciales de Ben Affleck dans le film, un corps musclé nouvellement développé, une toute nouvelle combinaison de combat et cape en similicuir, ainsi qu’une sélection de gadgets et un pistolet Parademon.

12) Adam West Batman (Iron Studios)

Joué par Adam West (Batman) et Cesar Romero (Le Joker), maintenant immortalisé par Studios de fer dans les statues Batman Deluxe BDS Art Scale 1/10 et The Joker Deluxe BDS Art Scale 1/10 – Batman 66, avec le héros dûment armé de son « Shark Repellent Bat Spray », et son plus grand ennemi, riant, en équilibre sur une jambe , tous deux correctement vêtus de leur short hawaïen coloré et à motifs, glissant sur leurs planches personnalisées sur des vagues translucides. La scène emblématique est dérivée de l’épisode «Batman» Surf’s Up! Joker’s Under! »Le 10e de la troisième saison de la série, initialement diffusé en novembre 1967.

13) Le chevalier noir se lève (Prime 1)

« Un héros peut être n’importe qui, même un homme qui fait quelque chose d’aussi simple et rassurant que de mettre un manteau sur les épaules d’un jeune garçon pour lui faire savoir que le monde n’est pas terminé. »

Prime 1 Studio présente le MMTDKR-02 à l’échelle 1: 3: Batman de Le chevalier noir se lève. Bruce Wayne était le principal protagoniste de The Dark Knight Trilogy, décrit comme un environnement milliardaire et un développeur de défense militaire qui a été témoin du meurtre de ses parents à l’âge de 8 ans, et a ensuite parcouru le monde pendant sept ans pour chercher les moyens de lutter contre l’injustice, la peur et le chaos avant. retour à Gotham City pour devenir Batman, un justicier masqué de chauve-souris salué comme le « » Dark Knight « » de la ville, qui s’est consacré à la protéger de son monde criminel la nuit comme un moyen de maintenir la justice, l’espoir et l’ordre. Batman de Les chevaliers noirs se lèvent est sculpté avec précision avec des détails précis à l’écran, capturant Christian Bale en tant que gardien silencieux de Gotham City et mesure environ 33 pouces de hauteur sur un environnement de base basé sur la scène de bataille finale. C’est une statue incontournable pour tous les fans de Batman de Le chevalier noir se lève!

14) Todd McFarlane Batman (DC Direct)

Basé sur l’art de Todd McFarlane et sculpté par Jonathan Matthews. Après 15 ans à célébrer divers styles artistiques de Batman à travers la ligne de statues Batman Black & White, DC Direct est fier de présenter sa 100e statue de la collection, par l’écrivain et artiste acclamé Todd McFarlane. Cette statue marquante est basée sur la couverture de McFarlane pour Batman 423. Comme pour les 99 statues précédentes de la série, le design de McFarlane renforce la valeur fondamentale de la ligne Batman Black & White de DC Direct: représenter la page imprimée sous forme 3D.

15) Batman Black Edition (Iron Studios)

Sideshow et Iron Studios présentent la statue Prime Scale de Batman (Black Edition). Produit avec le concept et l’art développés par Ivan Reis (artiste officiel DC Comics) de Chiaroscuro Studios. Vendue en exclusivité chez Sideshow et Iron Studios Concept Store, cette statue en polystone est peinte à la main et comporte deux têtes avec des bouches interchangeables, des mains interchangeables, la gargouille Joker et une base de signal lumineux de chauve-souris LED.