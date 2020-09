Pour maigrir il n’y a pas de recette magique, c’est pourquoi nous vous présentons ces cinq infusions naturelles qui vous aideront à accélérer votre métabolisme

20 septembre 2020 10:00

Si vous êtes fan de thé ou infusions, nous vous présentons cinq options de boissons à base de plantes médicinales qui vous aident à éliminer les toxines, à équilibrer les fonctions de l’organisme et perdre du poids grâce à son pouvoir diurétique

Thé vert. Considérée comme l’une des boissons les plus saines au monde. Le thé vert augmente le taux métabolique, augmente la dépense énergétique de 4% et réduit par conséquent les graisses, d’où son inclusion dans des compléments pour perdre du poids. poids.

Thé oolong. Connue sous le nom de thé bleu, cette boisson aide à abaisser la tension artérielle, le cholestérol et la glycémie. Une étude publiée dans le Chinese Journal of Integrative Medicine a démontré son efficacité dans la lutte contre les graisses et poids physique.

Thé de prêle pour perdre du poids

Thé de prêle. Considérée comme un excellent diurétique et reminéralisant naturel, la tisane de prêle est un excellent allié pour perdre du poids, en plus d’être un traitement efficace contre les infections urinaires. Il est conseillé d’en consommer deux tasses par jour.

Thé aux baies de Goji. De couleur rouge foncé, les baies de goji sont une source de vitamines B2 et C, de sélénium, de fer et d’antioxydants. La infusion fabriqué à partir de ce super aliment en plus d’augmenter l’espérance de vie est un excellent allié pour perdre du poids poids de manière naturelle et saine.

Le maté est une infusion très populaire en Amérique du Sud

Camarade. Est infusion Il est préparé avec des feuilles de maté séchées et moulues. C’est une excellente option pour descendre poids Grâce à sa teneur en caféine qui aide à accélérer le métabolisme et facilite la combustion des calories, favorisant la perte de poids.