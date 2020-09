Les personnes à la recherche de la liste des films Netflix pour septembre 2020 vont être agréablement surprises quand elles trouveront 57 films différents arrivant au cours du mois.

Des versions originales de Netflix de haut niveau aux classiques préférés des fans, il y a beaucoup à attendre en septembre.

Ici, nous allons vous montrer le calendrier de sortie complet des films qui arrivent ce mois-ci dans le catalogue de contenu américain de Netflix.

Plus tôt cette semaine, nous avons donné à nos lecteurs un aperçu de 31 titres différents qui devraient être publiés sur Netflix en octobre 2020. Netflix n’a pas encore révélé son calendrier de sortie complet pour octobre, mais il y a déjà une série de sorties à grande échelle qui sont confirmé pour arriver le mois prochain. Les sorties passionnantes commencent dès le 1er octobre avec The Outpost et 12 autres films et émissions, puis les originaux Netflix à gros budget commencent à être déployés la semaine suivante. Le nouveau film d’Adam Sandler, Hubie Halloween, fait ses débuts le 7 octobre et The Haunting of Bly Manor arrive le 9 octobre. Parmi les autres grandes sorties à venir en octobre, citons la première saison de la série de science-fiction The One, le nouveau film d’Aaron Sorkin The Trial of the Chicago 7 le 16 octobre, le nouveau film de David Fincher MANK et le volume 2 de la reprise très populaire de Netflix de Unsolved Mystères.

Avant d’arriver à octobre, cependant, nous avons encore beaucoup à attendre tout au long du mois de septembre. Nous avons déjà plongé dans les 62 films et séries Netflix originaux qui devraient être diffusés tout au long du mois, mais de nombreuses personnes aiment également se concentrer uniquement sur les films. Si cela vous décrit, nous avons supprimé toutes les séries et promotions à venir ce mois-ci afin de présenter les 57 films différents à venir sur Netflix ce mois-ci. Certains sont des originaux Netflix et d’autres sont licenciés par d’autres studios, et il y a beaucoup à attendre en septembre 2020.

Un énorme 26 films différents sont arrivés sur Netflix le 1er septembre seulement, y compris certains films bien-aimés comme Pineapple Express, Red Dragon, Glory et les trois épisodes de Retour vers le futur. Il y a d’autres films tiers à attendre ce mois-ci également, mais les plus grandes sorties sont des originaux de Netflix. Le nouveau film de Charlie Kaufmann Je pense à la fin des choses a déjà été présenté en première le 4 septembre, et il y a encore deux films très attendus: Le diable tout le temps avec Tom Holland et Robert Pattinson le 16 septembre, et Enola Holmes avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill le 23 septembre.

Vous voulez voir ce qui vous attend ce mois-ci? Faites défiler les 57 nouveaux films en direction de Netflix en septembre ci-dessous.

Streaming le 1er septembre

À la dérive

Anaconda

Retour vers le futur

Retour vers le futur partie II

Retour vers le futur III

Salon de coiffure

Barbie Princess Adventure

Enfants de la mer

Coneheads

Gloire

Graisse

La Partita / Le match – FILM NETFLIX

Magic Mike

Les Muppets

Les Muppets les plus recherchés

Pas un autre film pour adolescents

Pineapple Express

Possession

Les producteurs (2005)

chat Botté

Dragon Rouge

Résidu

Pulsion sexuelle

Les Schtroumpfs

Faune

Zathura

Diffusion le 2 septembre

Streaming le 3 septembre

Streaming le 4 septembre

Streaming 7 septembre

Diffusion le 9 septembre

Streaming le 10 septembre

Streaming le 11 septembre

Streaming le 15 septembre

Hope Frozen: Une quête pour vivre deux fois – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Les Schtroumphs 2

Streaming le 16 septembre

Streaming le 21 septembre

Une chanson d’amour pour Latasha – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Diffusion le 22 septembre

Embrassez le sol

Le Playbook – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Streaming le 23 septembre

Streaming le 24 septembre

Streaming le 25 septembre

Un crime parfait – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Méchant C

Diffusion le 27 septembre

Diffusion le 29 septembre

Diffusion le 30 septembre

Meurtre américain: la famille d’à côté – DOCUMENTAIRE NETFLIX

