Septembre est enfin arrivé et la liste des versions de Netflix de septembre 2020 est une page que tout le monde devrait mettre en signet, car ce sera un mois ÉNORME pour les abonnés Netflix.

Après un mois d’août quelque peu lent, de nombreux favoris des fans arrivent sur Netflix au mois de septembre, en particulier en ce qui concerne le nouveau contenu original de Netflix.

Les temps forts du mois à venir incluent Criminal UK saison 2, The Gift saison 2, la première saison de Away et trois films très attendus: Je pense à la fin des choses, Enola Holmes et The Devil All the Time.

À vrai dire, la programmation d’août 2020 de Netflix n’était pas vraiment excitante. Il y a eu quelques grandes premières comme Project Power avec Jaime Foxx et Joseph Gordon-Levitt, Teenage Bounty Hunters, et bien sûr Lucifer saison 5. Mais quand tout a été dit et fait, août a été un mois plutôt terne pour les originaux de Netflix. C’est décevant, mais la bonne nouvelle est que Netflix semble donner un coup de fouet aux choses pour les deux prochains mois.

Bien que la liste des versions de Netflix pour octobre 2020 n’ait pas encore été annoncée, nous connaissons déjà quelques premières de grande envergure qui s’annoncent. Les faits saillants incluent The Haunting of Bly Manor le 9 octobre, Unsolved Mysteries Volume 2 le 19 octobre et un film mystère intitulé Rebecca le 21 octobre avec Lily James, Keeley Hawes et Armie Hammer. Ne nous prenons pas trop vite, car le mois de septembre est enfin arrivé et il y a des sorties très massives réparties au cours du mois.

Il est presque impossible de limiter les choses à quelques films et séries originaux Netflix à venir ce mois-ci, mais nous ferons de notre mieux. The Boss Baby: Obtenez ce bébé! est la première grande première qui sort en ce moment, puis deux sorties très attendues devraient arriver vendredi prochain: I’m Thinking of Ending Things, un nouveau film de Charlie Kaufman avec Jessie Buckley et Jesse Plemons, et la nouvelle série Away , qui met en vedette Hillary Swank en tant qu’astronaute lors de la première mission habitée sur Mars. The Gift season 2, Ratched with Sarah Paulson, et Criminal UK season 2 sont toutes de nouvelles émissions de télévision chaudes qui sortent ce mois-ci, mais les deux ajouts les plus remarquables en septembre 2020 sont les deux films: Enola Holmes avec Millie Bobby Brown et The Devil All the Temps avec Tom Holland et Robert Pattinson.

Vous pouvez consulter le calendrier de sortie complet ci-dessous, contenant tous les films, séries et émissions spéciales Netflix qui devraient être diffusés sur le site de diffusion en septembre. Nous avons également inclus des liens dans la mesure du possible afin que vous puissiez en savoir plus à leur sujet et regarder les bandes-annonces, si disponibles. Vous pouvez également consulter le calendrier de sortie complet de septembre 2020, y compris le contenu tiers sous licence d’autres studios, ici.

