C’est la fête de grand-père! Accepte-le, il n’y a personne qui les chouchoute plus que leurs grands-parents. Pour beaucoup, les grands-parents sont ces personnes qui enseignent les secrets de la vie, pour d’autres, les grands-mères sont les simples dans les cuisines de la maison et il n’y a pas de bon restaurant qui bat sa saison.

Les grands-parents sont ces personnes que tout le monde aime parce que ce sont eux qui vous chouchoutent quand vous êtes malade, Ils vous donnent secrètement un ticket « pour aller acheter quelque chose » et vous défendent de vos parents quand ils vous ont grondé pour avoir fait quelque chose de mal.

Il y a des grands-parents mignons, des grands-parents harcelants, et il y a même des grands-parents qui se révèlent plus fous que vous. Pour les célébrer en leur jour, nous avons fait cette liste des grands-parents du cinéma et de la télévision que nous voulons tous avoir dans notre famille.

1.- Carl Fredricksen / Up

Si au début vous ne l’aimiez pas pour être un maudit, Ensuite, vous avez découvert que c’était comme ça à cause d’une grande douleur dans son cœur, causée par la perte d’un être cher. A cet instant, ton cœur s’est adouci et tu es immédiatement tombé amoureux de ce personnage, qui devient finalement un peu le grand-père de Russell.

2.- Joe / Charlie et la chocolaterie (2005)

Tu te souviens du grand-père de Charlie? Joe est devenu la personne choisie par Charlie pour l’accompagner dans son voyage vers la célèbre usine Willy Wonka. Et, grâce à leur noble cœur, lui et Charlie sont capables de tenir tête aux ambitions de leurs compagnons. Où êtes-vous allé avec votre grand-père pour vivre une belle aventure?

3.- Abraham Simpson / Les Simpsons

Abraham n’est peut-être pas le père le plus aimant ou le grand-père le plus gentil, mais il aime profondément sa famille. À tel point qu’il est capable de faire face à la mort pour sauver son petit-fils bien-aimé Bart. Vous vous souvenez de ce chapitre où Burns et « Grandpa » se battent pour un trésor caché qui remonte à la Seconde Guerre mondiale? Même le chapitre s’appelle « Mon héros, grand-père » (Episode 7 Chapitre 22).

4.- Grand-père Edwin / Little Miss Sunshine

Fou, irrévérencieux … et tout à coup il devient incontrôlable avec l’étrange drogue, cependant, il aime profondément sa petite-fille. Malgré ses problèmes personnels et un peu maussade, Edwin n’a jamais hésité à encourager Olive à réussir le concours de beauté.

5.- Grand-père de Heidi / Heidi

Prenez le mouchoir pour la morve! L’histoire de ce grand-père doit être l’une des plus tristes. Le «vieil homme des Alpes» n’est pas venu vivre dans les montagnes par hasard, mais après avoir perdu son fils bien-aimé Tobías, il est tombé dans une profonde dépression Cela l’a conduit à s’isoler.

Tobías, son fils, avait eu une fille avec sa femme Adelaida (décédée peu de temps après Tobías), qui a été laissée à la tête de Dete, sa tante maternelle et cinq ans plus tard, il a rencontré son grand-père bien-aimé. À ce moment-là, le grand-père s’est remis de sa dépression et leur vie a changé, devenant l’une des relations les plus touchantes de tous les temps.

Voir sur YouTube

6.- Journal de la reine Clarisse / princesse

Fin, élégant et super – super! – noble. Voici la reine Clarisse. Bien qu’ils n’aient pas été dans une grande partie de la vie de Mia et qu’ils aient eu une rencontre pas si favorable, ils découvrent bientôt qu’ils ne sont pas si différents les uns des autres, naissant ainsi un grand amour entre eux. La meilleure chose à propos de la reine Clarisse est que, bien qu’elle soit issue de la classe sociale la plus élevée, cela ne l’empêche pas de devenir folle quand il s’agit de s’amuser.

7.- Phil et Pookie / Hey Arnold!

Awww! S’il y a un couple de grands-parents que nous aimons tous, c’est ça. Phil est pratiquement le père d’Arnold et son grand guide à travers les défis de la vie, tandis que sa grand-mère Pookie est une bête vorace.… Mais avec un grand cœur qui n’hésitera pas à pousser son petit-fils à affronter la vie sans crainte. Qui ne voudrait pas d’un couple de grands-parents comme ceux-ci?

8.- Mama Coco / Coco

Il y a une raison très convaincante pour laquelle ce film est devenu le plus populaire de l’histoire de Pixar et c’est qu’en plus de représenter parfaitement les coutumes et les traditions mexicaines, Lee Unkrich a créé son ensemble de personnages avec une extrême précision, y compris la grand-mère et l’arrière-grand-mère de Miguel. Votre grand-mère a-t-elle déjà voulu vous donner la volte-face? Ou n’ont-ils pas été touchés par l’image de Mama Coco? Oui, l’image crachée d’une famille mexicaine.