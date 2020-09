Les déclarations de l’acteur Fernando Colunga répondent aux questions que se posent de nombreux fans de Thalía: étaient-ils amoureux?

Thalia et Fernando Colunga Ils étaient en plus des amis, des collègues du feuilleton à succès «María la del Barrio» et puisque les deux célébrités à succès sont apparues sur les écrans, de nombreux fans se sont demandé si ces deux-là étaient amoureux ou non.

Thalía et Fernando Colunga étaient amoureux

Pendant de nombreuses années, cette question est restée à l’antenne sans être confirmée par aucun des acteurs, mais en raison de la chimie avec laquelle ils travaillaient, les adeptes de la telenovela ont préféré penser que les deux sortaient réellement mais secrètement.

C’était il y a plus de 25 ans, lorsque la célèbre telenovela mexicaine a été créée pour la première fois, mettant en vedette la diva de divas. Thalia, à côté du galant du petit écran Fernando Colunga. Devenir l’une des telenovelas les plus réussies et les plus mémorables de l’histoire.

En raison des multiples questions des amoureux de ce couple, Fernando a finalement avoué ce qui suit lorsqu’il a été interrogé sur la relation entre lui et la bien-aimée Thalia:

« Thalía et moi avons joué un peu, mais comme si nous étions frères! »

Cependant, l’actrice également Yulianna Peniche, mieux connue sous le nom de « Damn paralysé » a avoué que Thalia et Fernando ils se fréquentaient en fait lors des enregistrements de feuilletons en 1995.

« A cette époque, Fernando Colunga était le petit ami de Thalía, c’est-à-dire qu’il leur a raconté ici parmi nous les ragots sur ce dont je me souviens; c’étaient des petits amis et ils étaient très heureux, très, très; ils avaient l’air très heureux, très amoureux. »

L’actrice a continué à se souvenir de ces moments où la grand-mère de Thalia n’a pas approuvé cette relation: