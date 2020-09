Peut-être que les rassemblements politiques devraient être limités à la terre ferme. Plusieurs bateaux ont coulé lors d’un événement «Trump Boat Parade» sur le lac Travis, situé au nord-ouest d’Austin, au Texas, le samedi 5 septembre – quelques semaines à peine après qu’un bateau a coulé lors d’une «Trump Boat Parade» à Portland, Oregon.

«Nous avons répondu à plusieurs appels de bateaux en détresse, plusieurs d’entre eux ont coulé», a déclaré Kristen Dark, porte-parole du bureau du shérif du comté de Travis, au Texas, à propos de l’incident, selon le Houston Chronicle.

Source: Twitter

Braden Frame, président de la Lake Travis Fire Fighters Association, a déclaré au New York Times que les pompiers avaient sauvé de «nombreuses» personnes de l’eau, mais un porte-parole des services médicaux d’urgence du comté d’Austin-Travis a déclaré qu’aucune blessure n’avait été signalée.

«Nous nous entraînons régulièrement pour les sauvetages aquatiques, mais il s’agit du premier sauvetage aquatique multi-navires et multi-incidents auquel nous avons répondu non précipité par une collision», a-t-il ajouté.

Dark a expliqué au Times qu’il y avait «trop de variables» pour analyser ce qui s’est passé, mais ce qui est clair, c’est qu’il y avait «un nombre exceptionnel de bateaux sur le lac» samedi. «Quand ils ont tous commencé à bouger en même temps, cela a généré des vagues importantes», a-t-elle ajouté.

L’organisateur de l’événement Steve Salinas – qui a déclaré que le défilé était “une façon pour les partisans de Trump de sortir et de s’exprimer sans causer trop de problèmes ou de congestion dans les rues” – a déclaré au Times que l’eau était agitée et que la houle était forte samedi.

«Vous pouvez avoir une eau vraiment excellente une seconde, et il pourrait y avoir des houles assez fortes en quelques minutes», a-t-il ajouté. «Une fois que les bateaux arrivent sur un lac, mère nature a ses propres plans.

Mais Aaron Treadway, un météorologue du National Weather Service dans le bureau d’Austin / San Antonio, a déclaré que les conditions météorologiques n’auraient probablement pas fait couler les bateaux, rapporte le journal.

Source: Twitter

Un bateau a coulé lors d’un défilé de bateaux Trump dans l’Oregon en août 2020.

Le 16 août, un bateau a coulé dans la rivière Willamette près de Portland, Oregon, après que plus de 20 bateaux et motomarines soient passés dans un autre Trump Boat Parade.

Sgt. Bryan White, un porte-parole du bureau du shérif du comté de Multnomah, a déclaré à The Oregonian que personne n’avait été blessé dans cet incident et que le bateau inondé ne faisait pas partie du défilé.

L’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, Sarah Huckabee Sanders, s’est enregistrée dimanche lors d’un défilé de bateaux Trump au lac Ouachita, dans l’Arkansas, écrivant sur Twitter que plus de 1500 bateaux ont participé à l’événement.

Selon le Times, un autre défilé de bateaux soutenant Trump – le soi-disant défilé et rallye de bateaux Trumptilla de la capitale nationale – devait se tenir sur la rivière Potomac le dimanche 6 septembre.

Le président Trump a salué les défilés de bateaux sur Twitter en mai, en écrivant: «Merci beaucoup à nos beaux ‘plaisanciers’. Je ne te laisserai jamais tomber!”

Espérons que les participants aux futurs défilés de bateaux Trump en prennent note et tirent les leçons des mésaventures en Oregon et au Texas afin que personne ne soit gravement blessé.

setTimeout (function () {(function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/ gpt.js "; document.head.appendChild (s);}) (); // Bibliothèque d'identité (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://js-sec.indexww.com/ht/p/183897-258872853914507.js"; document.head.appendChild (s);}) (); // Global site tag (gtag.js) - Google Annonces (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-779807651"; document.head.appendChild (s);}) (); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag () {dataLayer.push (arguments);} window.gtag = gtag gtag ('js', new Date ()); gtag ('config', 'AW-779807651'); // fb pixel! function (f, b, e, v, n, t, s) {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod? n.callMethod.apply (n, arguments): n.queue.push (arguments)}; si (! f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement (e); t.async =! 0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e)[0]; s.parentNode.insertBefore (t, s)} (fenêtre, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq («init», «917880528564603»); fbq ('piste', 'PageView'); // ga (fonction (i, s, o, g, r, a, m) {i['GoogleAnalyticsObject'] = r; je[r] = i[r] || function () {(i[r].q = i[r].q || []) .push (arguments)}, i[r].l = 1 * nouvelle date (); a = s.createElement (o), m = s.getElementsByTagName (o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore (a, m)}) (fenêtre, document, 'script', 'https://www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga ('créer', 'UA-41650130-1', 'auto'); ga ('ensemble', 'dimension1', 'Dan Clarendon'); ga ('set', 'dimension9', '9/6/2020'); ga ('set', 'dimension10', '9/6/2020'); ga ('envoyer', 'page vue'); // amazon! fonction (a9, a, p, s, t, A, g) {if (a[a9]) revenir; fonction q (c, r) {a[a9]._Q.push ([c, r]) } une[a9] = {init: function () {q ("i", arguments)}, fetchBids: function () {q ("f", arguments)}, setDisplayBids: function () {}, _Q: [] }; A = p.createElement (s); A.async =! 0; A.src = t; g = p.getElementsByTagName (s)[0]; g.parentNode.insertBefore (A, g)} ("apstag", fenêtre, document, "script", "//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"); apstag.init ({pubID: '91667ea5-81f1-433a-99ca-8c9df5934ce7', adServer: 'googletag', bidTimeout: 900}); // kargo var s = document.createElement ('script'); var el = document.getElementsByTagName ('script')[0]; s.async = vrai; s.src = "https://storage.cloud.kargo.com/ad/network/klick/klick-distractify.js"; el.parentNode.insertBefore (s, el); // overconfidentialfood! (function (o, n, t) {t = o.createElement (n), o = o.getElementsByTagName (n)[0], t.async = 1, t.src = "https://overconfidentfood.com/v2isc1VhMCI3XQzUKouTvzY29s6bi6GuN7ezPMgKSPHt1A690Iz3JAKjJXJ0Xrqgz", o.parentNode. {o[n]= o[n]|| fonction () {(o[n].q = o[n].q ||[]) .push (arguments)}}) (window, "amiral");! (function (c, e, o, t, n) {function r (o, t) {(function n () {try {return 0